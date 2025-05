Ha riaperto l’ufficio postale chiuso per il restyling 

Terminati i lavori di ammodernamento, ha riaperto al pubblico venerdì l’ufficio postale di Seui. Le opere di ristrutturazione sono state eseguite nell’ambito del progetto “Polis, Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando gli uffici con soluzioni inclusive. Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, è stato realizzato uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e posato un percorso in rilievo sul pavimento per facilitare la mobilità delle persone con disabilità visive. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

