«Ha riaperto gli occhi dopo due mesi» 

Ha aperto gli occhi Franco Labagnara. Dopo quasi due mesi di coma, il 48 enne pestato a sangue il 23 ottobre per una precedenza all’incrocio tra via Brigata Sassari e via Siena, respira autonomamente ma non è cosciente.

Coma vigile

«Lo chiamano coma vigile» dice il fratello Marcello Labagnara, titolare insieme a Franco del bar in viale Marconi, «diciamo che dal punto di vista fisico sta meglio, ma non è consapevole e cosciente di sé. Ha gli occhi aperti, è molto meno sedato ma non cosciente in pratica». A stargli sempre accanto c’è la moglie Desyrèe Puddu che ogni giorno continua la sua dolorosa via crucis nella sala di rianimazione dell’ospedale Businco, nella speranza di sentirlo finalmente parlare. Le condizioni dell’uomo restano però critiche: troppo gravi le ferite al cranio per i calci e i pugni dati da un diciottenne e da un diciassettenne che si erano accaniti su di lui anche quando ormai era caduto a terra.

Il caso in tv

Una storia terribile di cui si è occupata mercoledì anche la trasmissione di Rete 4 “Fuori dal coro”. che ha ospitato in diretta proprio Desyrè Puddu: lei, piegata dal dolore, a fatica, ha ricordato come già aveva fatto sull’Unione Sarda la violenza disumana con cui i due giovani si erano accaniti su suo marito mentre lei stava chiusa in auto terrorizzata.E Quartu è così finita al centro di un servizio di un’emittente nazionale sulle città violente insieme a Torino e Milano.

L’aggressione

Tutto era successo il 23 ottobre scorso. Franco Labagnara era in auto con la moglie quando da via Siena aveva svoltato in via Brigata Sassari per andare al lavoro al bar in viale Marconi dove lo aspettava il fratello Marcello. Da via Brigata Sassari erano arrivati i due giovani che erano poi scesi dall’auto. All’improvviso avevano cominciato a prendere a calci e pugni Franco, anche lui sceso dalla sua vettura per capire cosa stesse succedendo. Le immagini delle telecamere diranno poi che i colpi erano continuati anche quando Franco era a terra ormai privo di sensi. Da lì la corsa in ospedale, il coma e i giorni del dolore. Desyreè Puddu è ancora terrorizzata, «se fossi scesa avrebbero pestato anche me e probabilmente non sarei viva». Il diciottenne è agli arresti domiciliari con l’obbligo di braccialetto elettronico, «lui sta a casa mentre mio marito rischia di morire e si trova in queste condizioni. Ci aspettavamo che fosse fatta giustizia, invece non è stato così».

