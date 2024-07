«Ha provato a violentarmi ma sono riuscita a fuggire» Denunciato un 37enne 

Si aggira per la città, ma arriva anche nei Comuni dell’hinterland, e importuna le ragazze. In alcuni casi diventa molesto e si denuda davanti alle vittime. I casi segnalati sono diversi e l’ultimo, avvenuto all’alba di ieri nella zona di viale La Plaia, è finito con la denuncia dell’uomo, un nigeriano di 37 anni, accusato di aver strattonato una giovane, proponendole un rapporto sessuale e molestandola pesantemente. La ragazza ha reagito, riuscendo ad allontanarsi e a dare l’allarme: i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia hanno rintracciato il 37enne, finito in caserma per tutti gli accertamenti. Il pm di turno non ha ritenuto ci fossero gli estremi per l’arresto. Il cittadino straniero, senza fissa dimora, avrebbe dei problemi psichici.

Il racconto

La vittima, una 26enne, ha raccontato la vicenda sui social. «Ero arrivata al lavoro, alle 6,30, e ho subito un tentato stupro da parte di un ragazzo: lui gira sempre con una chitarra. Ha trovato me che ho reagito subito dopo essermi, per un primo momento, pietrificata. Ma non tutte riescono a reagire». Per questo la giovane aggiunge: «Ragazze state attente. Compratevi lo spray al peperoncino e quando siete in giro per strada non usate le cuffiette perché non vi accorgete di chi avete dietro, visto che non sentite i rumori. E soprattutto per qualsiasi cosa chiamate i carabinieri». Lei lo ha fatto subito: «Grazie al loro intervento dopo quattro minuti è stato preso e portato in caserma». Identificato, è scattata la denuncia. «Se lo vedete in giro, state attente», conclude la giovane.

Gli altri casi

E non sarebbe la prima volta che il 37enne agisce in questo modo. Avrebbe altre denunce simili a carico. E sui social un’altra ragazza ha raccontato che un episodio simile le era capitato da poco, questa volta a Quartucciu: «Mi ha seguita, si è denudato. L’ho allontanato con un calcio. State attente». Dopo l’ultima denuncia potrebbero scattare ulteriori provvedimenti una volta verificati e ricostruiti anche i casi precedenti. Anche la posizione nel territorio italiano del cittadino nigeriano non sarebbe regolare. (m. v.)

