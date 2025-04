«Ha prevalso il buonsenso» 

Assemini. Undici mesi dopo la vittoria all’ultimo respiro sulla Roma e l’ennesima salvezza monstre, Davide Nicola torna per la prima volta a Empoli da avversario. È talmente focalizzato sul Cagliari e sull’obiettivo, però, che non si fa certo condizionare dai sentimenti. «Io guardo esclusivamente a dove sono adesso e all’importanza che ha per me essere qui adesso», aveva chiarito già alla vigilia della gara d’andata. Stavolta magari è un po’ diverso considerato che si gioca al Castellani, ma non troppo. Il tecnico piemontese tiene comunque a precisare: «Quello di Empoli è un ambiente qualitativo dove sia io che il mio staff ci siamo trovati bene. Conservo un ricordo del luogo e delle persone molto bello». Detto questo, conta ciò che troverà sul campo. E non saranno certo rose e fiori considerata l’importanza della posta in gioco. «Non è una partita decisiva per questioni matematiche, ma indubbiamente mette in palio punti importanti. E ci può avvicinare al nostro obiettivo». Anche per questo, non c’è spazio per le emozioni, almeno sino al triplice fischio.

La linea

«Affrontiamo una squadra molto aggressiva, tosta, tignosa. Anche i dati dicono che è la più fallosa del campionato, e questo, appunto, indica che c’è un’aggressività elevata. Sarà un impegno complicato, pertanto non dovremo mai perdere la concentrazione, la fiducia e l’entusiasmo», detta così la linea da seguire Nicola dalla sala stampa del “Crai Sport Center” di Assemini dove si respira proprio l’atmosfera della Grande Vigilia.

I tifosi

Come se già non bastasse l’importanza di uno scontro diretto già decisivo, soprattutto se ad aggiudicarselo dovessero essere i rossoblù. A dare ulteriore valore al match di questo pomeriggio è stata la decisione della Prefettura di vietare la vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna, decisione poi sconfessata dal Tar della Toscana dopo il ricorso del Cagliari. «Abbiamo seguito la vicenda con molta apprensione», ammette l’allenatore. «Siamo felici che abbia prevalso il buonsenso. Non bisogna mai mortificare oltre modo la passione della gente, soprattutto quando fa sforzi economici importanti».

L’andata

Rispetto al confronto di sei mesi e mezzo fa alla Domus è cambiato tutto o quasi. Nicola va controcorrente e smorza il ricordo negativo di quel pomeriggio, sfociato, tra l’altro, nel maxi ritiro ad Asseminello. «Nonostante le due reti subite, è stata forse la nostra miglior partita dal punto di vista difensivo», afferma. «L’abbiamo analizzata bene in settimana cercando di capire dove poter migliorare». Poi ricorda, non a caso: «Nel frattempo, abbiamo conquistato tredici punti in più rispetto all’Empoli». Nei numeri il guanto di sfida del tecnico rossoblù che non si fa certo condizionare dal pesante ko subito dai toscani martedì nella semifinale di Coppa Italia con il Bologna: «Non ha senso. C’è stato un ampio turnover e ci aspettano interpreti diversi». La palla già scotta, come piace a Nicola.

