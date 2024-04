«Ha offeso il Comune, lo denuncio» 

«Il mio è il secondo ristorante di Carbonia in cui si mangia meglio. Il primo? Il Comune». Nelle sue intenzioni la parodia, tratta da una gag dell’attore e cabarettista pugliese Uccio De Santis, avrebbe potuto suscitare un sorriso. Può essere, ma di sicuro ha provocato la ferma reazione del sindaco. Pietro Morittu ha querelato un ristoratore della città, Antonio Loddo, ritenendo che sussistano gli estremi della diffamazione aggravata. «Volevo fare solo un po’ di satira senza offendere nessuno», si difende l’imprenditore. «Occorre tutelare la dignità dei dipendenti comunali», tiene a precisare il primo cittadino.

La polemica

«Quando circa due mesi fa sono iniziati i lavori di rifacimento di una parte di piazza Marmilla e la sparizione dei parcheggi più tutto il resto connesso al cantiere - spiega il ristoratore, titolare dell’Happy West – i disagi preventivati si sono concretizzati: allora per compensare il calo di fatturato ho chiesto di poter mettere dei tavolini all’aperto un paio d’ore all’aperto ma ho atteso vanamente una risposta». La situazione di disagio (comune ad altri esercenti) e la visione di una gag del comico pugliese Uccio De Santis in un ristorante di Latina ha suggerito ad Antonio Loddo di realizzare una parodia adattandola però al Comune di Carbonia.

La parodia

Il 15 aprile è comparso così su Facebook un breve sketch di pochi secondi in cui, con l’equipe del ristorante, Loddo imitando De Sanctis (che però non cita) dice: «Siamo qui a parlarvi di cibo, noi Happy West siamo i secondi a Carbonia in cui si può mangiare bene. E chi è il primo? Il Comune». Loddo nel medesimo post aggiunge a margine: «Tutto un magna magna, ma il video è satirico e non rivolto a persone in particolare». Lo ribadisce successivamente: «Ci siamo ispirati alla gag dell’attore pugliese, certo è che la contrazione del fatturato da due mesi non ci lascia sereni ma non volevamo offendere nessuno».

Il sindaco

Non è stato dello stesso avviso il sindaco Pietro Morittu che il giorno dopo si è presentato in caserma depositando formale querela per l’ipotesi di diffamazione aggravata: «Il Comune non è costituito solo dalla parte politica su cui si può anche fare ironia, ma da dipendenti che meritano la necessaria tutela in considerazione della loro integrità morale: non scopriamo ora che i social contengono violenza verbale ma i comici facciano satira, gli imprenditori facciano gli imprenditori». Tuttavia la vicenda destinata a finire in un’aula di Tribunale potrebbe avere un lieto fine: «Fra una decina di giorni ci incontreremo – anticipa il sindaco – sono certo che sarà importante il confronto>.

