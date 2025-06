Ha l’ok al suicidio ma è paralizzata e il suo medico non può aiutarla 

Firenze. Libera soffre in modo insopportabile, per la malattia e altre complicazioni, e «attende con urgenza l’intervento della Corte costituzionale per poter porre fine alle proprie sofferenze». L’appello è dell’associazione Luca Coscioni e Libera è il nome di fantasia di una 55enne toscana, affetta dal 2007 da una sclerosi multipla che l’ha completamente paralizzata. Ha avuto l’ok per l’accesso al suicidio assistito ma le sue condizioni non le consentono di autosomministrarsi il farmaco letale. Vorrebbe lo facesse il suo medico di fiducia, per questo è ricorsa al tribunale di Firenze che ha poi sollevato una questione di costituzionalità sul reato di omicidio del consenziente, ovvero l’eutanasia. L’udienza in Consulta sarà l’8 luglio. Libera nel marzo 2024 aveva fatto richiesta all’Asl di accedere al suicidio assistito. Inizialmente il parere era stato negativo: il suo rifiuto di sottoporsi alla nutrizione artificiale con la Peg faceva mancare uno dei requisiti previsti dalla sentenza “Cappato/Dj Fabo”. «Pretendono che io mi sottoponga a un trattamento sanitario invasivo contro la mia volontà», spiegò lei. A luglio la sentenza 135/2024 della Consulta sembrava aver sloccato la questione. Ma Libera non può autosomministrarsi il farmaco. Di qui il ricorso d’urgenza al tribunale.

