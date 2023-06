Ha la sclerosi, niente casa in affitto 

La casa l’aveva trovata, ma i proprietari quando hanno saputo che S. P., guspinese di 46 anni ha la sclerosi multipla, si sono tirati indietro. «Mi hanno detto che non avrebbero sopportato il viavai di infermieri, medici, fisioterapisti o aiutanti per le pulizie», racconta la donna.

La storia

S. P. cerca casa da tre anni. Non ha bisogno di grandi spazi, ma di un piccolo appartamento al piano terra o in un palazzo con l’ascensore. Le ha tentate tutte, ma trovare una soluzione a Guspini sembra impossibile. Telefonate, messaggi, appelli sono serviti a poco. Ha pensato anche di chiedere una casa popolare, ma non ci sarebbe alcuna possibilità di trovare una sistemazione. Nei giorni scorsi uno spiraglio: aveva individuato un appartamento di piccole dimensioni, al piano terra e privo di scale. Insomma, niente ostacoli. L’ideale per non avere problemi. Ma quando i proprietari hanno appreso che la donna aveva la sclerosi multipla si sono tirati indietro. «Hanno detto – racconta la 46enne – di non volere il viavai di fisioterapisti, medici o aiutanti per le pulizie. Non me l’aspattavo. Tra l’altro non ho problemi economici. Dispongo di una pensione sufficiente per l’affitto e per pagare la caparra richiesta. Ma evidentemente ai proprietari della casa queste garanzie non interessavano. Increbile e assurdo»

Il Comune

Il caso della donna con la sclerosi multipla è stato segnalato agli amministratori comunali. La 46enne ha incontrato alcuni componenti della Giunta guidata dal sindaco Giuseppe De Fanti. «Ci siamo subito messi a disposizione, inoltre ero già in contatto da tempo con il suo operatore. Non verrà lasciata sola - assicura Stefania Atzei – abbiamo valutato la possibilità di un contributo economico e abbiamo esaminato anche l'idoneità di una casa popolare Area, che però non soddisfa le caratteristiche necessarie per la sua patologia».

Alberto Lisci, assessore ai servizi sociali, aggiunge: «Stiamo facendo tutto il possibile. Purtroppo, l'emergenza abitativa a Guspini è una realtà. Gli alloggi in affitto sono sempre insufficienti rispetto alla domanda, figuriamoci se si cercano alloggi con requisiti specifici. In questo specifico caso il servizio sociale si è attivato nella ricerca di una soluzione abitativa adatta».

