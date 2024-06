Ha investito un cervo spuntato dal buio: Pula, morto un turista 

Un cervo ha attraversato la strada all’improvviso. Un turista di 67 anni, che rientrava a is Molas nella casa presa in affitto per le vacanze a bordo di uno scooter, non è riuscito a evitare l’animale. L’impatto è stato violentissimo: Gianfranco Palma, 67 anni, originario di Salerno e residente a Milano, è caduto dal motorino ed è morto. Ucciso nello scontro con un grosso ungulato. Uno dei tanti presenti nella zona.

Lo scontro

L’incidente si è verificato poco prima della mezzanotte di lunedì. Il turista viaggiava in sella al suo scooter in viale Fra Nazareno, a Is Molas. Gianfranco Palma forse non ha neppure fatto in tempo ad accorgersi del cervo piombato sulla carreggiata: dopo l’urto, violentissimo, l’uomo ha fatto un volo di qualche metro prima di cadere sull’asfalto.

I primi a soccorrere il turista milanese sono stati alcuni automobilisti di passaggio: sul posto, poco dopo, sono intervenuti i medici del 118, che hanno tentato invano di salvargli la vita.

I rilievi

I carabinieri della stazione di Pula, guidati dal comandante Bruno Caruso, hanno lavorato sino a notte fonda per ricostruire la dinamica dell’incidente: il corpo del turista è stato riconsegnato ai familiari prima dell’alba. Sul posto anche i barracelli del paese, guidati dal capitano Gianluca Spagnolu. A testimoniare lo scontro tra il cervo e lo scooter condotto dal turista milanese, le setole rimaste incastrate sulla carena del motorino: l’animale, probabilmente ferito, si è dileguato dopo l’impatto.

Il pericolo

La tragedia di Is Molas è di fatto la cronaca di una morte annunciata, visto che gli incidenti stradali provocati negli ultimi anni dall’attraversamento degli ungulati non si contano neppure. Il sentimento che prevale tra i sindaci del territorio, che in più occasioni hanno ribadito negli incontri in prefettura la necessità di azioni concrete per tenere sotto controllo la popolazione degli ungulati, è la rabbia.

«Bisogna prendere delle decisioni, basta con le buone intenzioni – dice il sindaco di Pula, Walter Cabasino -, un problema di questa portata si affronta con la collaborazione di tutti gli enti interessati e con più linee di intervento. È importante creare le condizioni affinché questi animali trovino da mangiare a monte, ma è necessario aprire anche alla caccia selettiva, proprio come fanno in altre regioni».

Dai banchi della minoranza, Emanuele Farneti si batte da anni per un controllo di cervi e daini: «La soluzione è una sola, ripristinare gli equilibri attraverso la riduzione numerica degli ungulati di questa zona. È necessario mettere da parte certe ideologie ambientaliste e iniziare a gestire la fauna selvatica come si fa in tutta Europa».

L’allarme

Angelo Dessì, sindaco di Sarroch, spiega come, negli incontri in prefettura, lui e i colleghi della zona siano stati (purtroppo) facili profeti: «Lo avevamo detto che prima o poi ci sarebbe scappato il morto, purtroppo quello che temevamo alla fine si è verificato. La situazione è fuori controllo da tempo, occorrono misure immediate per contenere la popolazione di cervi e daini, animali che qui non hanno un predatore naturale e continuano a moltiplicarsi».

La sindaca di Villa San Pietro, Marina Madeddu, ricorda anche il problema dei bovini allo stato brado: «Conviviamo con il rischio di incontri ravvicinati con animali selvatici e inselvatichiti, i Comuni non possono essere lasciati da soli, serve un piano della Regione per evitare altre tragedie simili».

Rosanna Laconi, assessora regionale all’Ambiente, spiega come la proliferazione della fauna selvatica riguardi diversi territori della Sardegna: «Occorrono piani di gestione capaci di tenere lontano dalle zone urbane animali che vivono in montagna, siamo pronti a intervenire con le soluzioni giuste per contenere questo fenomeno».

