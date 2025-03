Ha incassato 168 milioni senza produrre alluminio 

«Oggi non è una conclusione, ma l’inizio di un processo e come ho detto chiaramente ai lavoratori dell’Alcoa, si festeggerà quando uscirà il primo lingotto di alluminio, fino ad allora c’è solo da lavorare». Non si sono rivelate per niente profetiche le parole di Carlo Calenda, oggi leader di Azione ed ex ministro all’Industria nel Governo Renzi, quando il 15 febbraio del 2018 lo stabilimento di Portovesme passò per una cifra simbolica (un euro) alla Sider Alloys. Dopo sette anni tutti i buoni propositi sono venuti meno. E quanto accade in questi giorni nel polo industriale di Portovesme ricorda tantissimi altri casi di quella che un tempo veniva chiamata “imprenditoria da rapina”, tipica della multinazionali che incassano milioni di soldi pubblici e poi vanno via lasciando in eredità disoccupati, macerie e inquinamento.

Fine di un’epoca

Quel giorno a Roma finì un decennio tormentato di lotte e proteste clamorose. Nel 2018 finiva un’epoca e ne iniziava un’altra per l’ex Alcoa. La fabbrica venne chiusa ufficialmente nel 2012. I dipendenti vennero messi in cassa integrazione e tre anni dopo l’Alcoa abbandonò definitivamente il Sulcis. Il nuovo corso venne accolto con fiducia da istituzioni e sindacati. La presenza dello Stato, azionista con Invitalia, sembrava una garanzia importante. A dire il vero tra i rappresentanti dei lavoratori c’era chi sollevava qualche perplessità sull’azienda svizzera, ma dopo anni di faticose battaglie alla fine prevalse un cauto ottimismo. Venne così presentato un piano industriale per il rilancio dello stabilimento.

Finanziamenti

La Sider Alloys grazie a un accordo di programma ha incassato 148 milioni di soldi pubblici ai quali se ne aggiungono altri 20 lasciati dall’Alcoa per le bonifiche. Il piano di rilancio prevedeva anche il progressivo rientro dei lavoratori. L’azienda è riuscita a ottenere anche una serie di importanti autorizzazioni, tra cui Via, Aia e Paur. «Hanno inoltre strappato un vantaggioso contratto per la fornitura di energia – ricordano i sindacalisti Roberto Forresu (Cgil), Renato Tocco (Uil) e Giuseppe Masala (Cisl) – un dettaglio non da poco». L’accordo bilaterale firmato con l’Enel per ora resta sulla carta. Dovrebbe diventare operativo soltanto quando si inizierà a produrre alluminio primario.

Passi falsi

Con il passare del tempo la fiducia viene meno. I tempi per il cosiddetto revamping si allungano a dismisura. Nel 2020 arriva il primo stop a causa del Covid. Poi altre lungaggini legate all’acquisizione di nuove tecnologie cinesi per far ripartire gli impianti. Insomma, una serie di vicende che contribuiscono a far salire il livello della tensione. I lavoratori che nel frattempo avevano partecipato ai corsi di formazione professionale per rientrare in fabbrica, non vengono reintegrati. Oggi la pianta organica è di appena cento unità. Un tempo erano mille. L’azienda tra le altre cose ha ottenuto anche le garanzie del Sace (il gruppo assicurativo-finanziario, controllato dal Ministero dell’Economia specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale) sugli investimenti per il rilancio. Fonti sindacali parlano di cifre vicine ai 200 milioni di euro, ma manca ancora il via libera da parte delle banche. Da qualche tempo si parla anche del possibile interessamento di una multinazionale greca che vorrebbe rilevare l’ex Alcoa. Ma la Sider Alloys, come confermano i sindacati «gode ancora della fiducia del Governo».

Impegni disattesi

«In questi anni – spiegano Forresu, Tocco e Masala – abbiamo rilevato il mancato rispetto degli accordi firmati, i debiti verso terzi, ingiunzioni di pagamento messe in piedi da aziende creditrici, il mancato pagamento degli stipendi, gli smantellamenti di importanti parti degli impianti che hanno sostituito le lavorazioni in revamping, unite alle gravissime irregolarità ambientali che hanno portato ai sigilli di questi giorni». Il riferimento è all’inchiesta del Corpo Forestale nello stabilimento, dove sono stati apposti i sigilli nella sala elettrolisi e sequestrati un migliaio di sacchi contenenti materiale di scarto. «L’azienda si dimostrata inaffidabile – dicono i sindacalisti – ha venduto tutto quello che poteva vendere senza rilanciare la produzione».

