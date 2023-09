Ha favorito la fuga del complice ammanettato: arrestato  

Due giorni prima di Ferragosto in cento si erano opposti all’arresto di Mattia Deligia, al termine di un inseguimento andato avanti per molto tempo e con delle manovre pericolose su uno scooter, riuscendo a far salire su un’auto il 41enne ammanettato: due agenti della Polizia Locale avevano riportato delle ferite. A distanza di oltre un mese il complice che aveva portato via Deligia (che si era poi costituito) è finito in carcere: ieri i Falchi della Squadra Mobile hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare, a firma del giudice Luca Melis, accompagnando nel penitenziario di Uta il ventunenne Nicolas Zoncheddu. È accusato di procurata evasione e dovrà rispondere anche di guida senza patente.

Difeso dall’avvocato Riccardo Floris, comparirà davanti al giudice per l’interrogatorio domani. Non solo: durante l’esecuzione del provvedimento i poliziotti della Mobile hanno trovato anche venti grammi di droga e 2.600 euro. La sostanza e i soldi sono stati sequestrati e la detenzione porterà a un’ulteriore accusa al giovane.

Nella ricostruzione del giudice, sulla base delle indagini svolte dalla Municipale, Zoncheddu era alla guida di una Clio usata per far scappare Deligia, arrestato dagli agenti lo scorso 13 agosto dopo un lungo e pericoloso inseguimento. In via Monte Sabotino i poliziotti sono stati circondati da un centinaio di persone: ci sono state spinte, inulti, minacce e un’aggressione. Così il 41enne, ammanettato, è fuggito. Si è poi costituito dicendo di aver avuto paura dell’atteggiamento aggressivo degli agenti. Ora il nuovo arresto del giovane responsabile della procurata evasione. (m. v.)

