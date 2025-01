Ha dormito in macchina  per oltre cinque anni: è a 2 esami dalla laurea 

Il "Popolo degli invisibili” è variegato. Tra loro tossicodipendenti, alcolizzati o chi, in perenne credito con la fortuna, ha perso tutto da un giorno all’altro. Tra gli assistiti dal Comune anche Carla (nome di fantasia), studentessa universitaria con una forza di volontà fuori dal normale che dal 2018 viveva in macchina con la madre. Auto che, a soli due esami dalla laurea, pochi giorni fa le è stata pignorata. Ora sono ospiti in un albergo cittadino, pagato dagli assistenti sociali, in un ambiente confortevole.

La vita di strada

I due clochard salvati avant’ieri dal rogo del loro giaciglio di via Riva di Ponente da una carabiniera, un finanziere e un passante sono solo l’ultimo episodio di una lunga serie di storie fatte di emarginazione, degrado e indifferenza. Peggio, una settimana fa, era andata a Salvatore Mattera, 61 anni, trovato morto, sotto un albero nel tratto sterrato di via Campeda, a San Michele, dove da settembre dell’anno scorso aveva deciso di vivere. E morire. Era seguito dagli operatori delle Unità di strada del Comune e dalle associazioni di volontariato. Avrebbe rifiutato le proposte di inserimento in strutture.

L’ultimo salvataggio

Anna Puddu è l’assessora comunale alla Salute e al benessere dei cittadini. Con una lunga e consolidata esperienza nel campo sociale, quando può lascia lo scranno di assessora per confrontarsi con gli ultimi. «Mercoledì notte, con il Servizio psichiatrico della Asl, siamo intervenuti sotto i portici di via Roma per convincere una ragazza ad abbandonare un luogo, soprattutto di notte, insicuro. Siamo riusciti a convincerla, adesso ha un tetto nel centro di viale Sant’Ignazio riservato a donne e bambini».

L’assessorato di Anna Puddu gestisce la parte più consistente del bilancio di Palazzo Bacaredda: 80 milioni di euro destinati ai più deboli. Con una parte di questo finanziamento e la cooperazione con Caritas, Donne al Traguardo e Ozanam, il Comune ha a disposizione 129 posti letto per persone senza fissa dimora. A oggi, sono occupati 123 spazi (93 uomini, 25 donne e 5 minori). Gli ospiti sono divisi nelle varie strutture cittadine e vanno a sommarsi ai 20 gestiti dalla Caritas (via Malta e via Sulcis) e ai 5 di viale Sant'Ignazio.

Il rifiuto

Non tutti accettano però gli aiuti delle strutture comunali. Per svariati motivi, prima di tutto le regole di convivenza, preferiscono dormire all’aria aperta, dove capita. «Le persone senza fissa dimora sono 46, 42 uomini (9 stranieri) e 4 donne. Sono tutte geolocalizzate e assistite in stretta collaborazione con 14 associazioni di volontariato, compresa la Croce Rosa che riceve contributi dal Comune».

Non accettano assistenza. «Andrò personalmente a convincerli. Abbiamo anticipato l’apertura delle strutture: prima era alle 19 ora è alle 14, per evitare che stiano in giro, al freddo».

La regia

«Il nostro obiettivo – precisa l’assessora – è creare una regia comunale che coordini le associazioni di volontariato e i cittadini. È fondamentale organizzare gli interventi perché non può capitare, ad esempio, che tutti escano il lunedì e distribuiscano coperte. Inoltre, per combattere il disagio di senzatetto con patologie legate all’abuso di droghe e alcol, vogliamo creare un collegamento i centri di Salute mentale e i Serd. Non possiamo più fare a meno di procedure integrate con la Asl».

