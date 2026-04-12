«Ha curato il figlio pagando di persona» 

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Bosa. Un dolore raccolto, composto, di altissima dignità. Proprio quando i tavolini dei locali che si affacciano in piazza Fontana si stavano svuotando, e i tanti turisti hanno ripreso a calpestare i ciottoli di fiume che caratterizzano corso Vittorio Emanuele, i bosani si sono ritrovati davanti alla Concattedrale dell’Immacolata Concezione.

Tutti in rigoroso silenzio hanno accolto prima l’arrivo di mamma Maddalena, stretta dalle braccia dei figli in un dolore straziante. Poi i bosani, sempre più numerosi, con altrettanto rispetto hanno atteso l’arrivo del carro funebre e subito dopo del vescovo di Alghero-Bosa, Mauro Maria Morfino, e del parroco, don Antonello Vicari che hanno benedetto la bara dove riposa Giuseppe Pinna, ferito a morte dal figlio Paolo nella tarda mattinata di giovedì scorso.

Il dolore

Alle 15.30 di ieri la città si ferma per raccogliersi in quella Concattedrale troppo piccola per contenere tutti. Perché sono stati davvero tanti coloro che hanno voluto salutare Giuseppe, a iniziare dal sindaco Alfonso Marras.

La celebrazione di monsignor Morfino è sussurrata, le sue parole arrivano lemme lemme all’uscio della chiesa. Ma il messaggio è chiaro, potente, netto: «Grande dolore per questa disgrazia». Perché, ricorda il vescovo, «nella nostra esistenza si intrecciano continuamente un mistero di vita e di morte».

Ma non dimentica, come non può farlo chi ha conosciuto Giuseppe Pinna, il suo amore verso il figlio Paolo: «Sottolineo la tragicità ma anche che questo padre ha curato questo figlio pagando di persona». Certo è che pur «non essendoci parole consolatorie, la realtà che noi dobbiamo guardare è che c’è stato un amore così vero e grande: questa è una lezione, per tutti».

«Solitudine drammatica»

La vicinanza del vescovo alla famiglia Pinna è andata oltre le parole di vero conforto e amore. Monsignor Mauro Maria Morfino ha denunciato senza mezzi termini «tutte quelle irresponsabilità sociali e sanitarie» che portano «ad affrontare da soli i problemi: una solitudine drammatica».

Ha tratteggiato una dura realtà che non riguarda ovviamente solo Bosa: «La povertà della cura e dell’attenzione dovuta ai più fragili non c’è. C’è però un dispendio di energia e di danari per mille altre cose ma non per ciò che deve esserci. È un ammanco di umanità, non di sanità».

Quasi un pensiero rivolto al 42enne Paolo Pinna, che si trova ancora piantonato dai carabinieri nel reparto di Psichiatria dell’ospedale San Martino.

Infine un appello alla solidarietà, «alla comunità cristiana che in qualche modo apprende e cresce».

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