«Ha copiato la tesi di laurea», Boccia nei guai 

È stato grazie a un servizio che si trova online, con il quale è possibile rilevare eventuali plagi, a scoprire che la tesi del corso di laurea in Economia aziendale presentata dall’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, nel 2020, era uguale a quella depositata un anno prima, nel 2019, da una ignara studentessa della Università Luiss Guido Carli di Roma.

Il sospetto verificato

A denunciare quanto scoperto, e a far scattare l’indagine della Procura di Napoli che ipotizza i reati di falso, truffa e falsa attribuzione di valori altrui, è stata l’Università Telematica Pegaso dove Maria Rosaria Boccia si è laureata in Economia e Management con il punteggio di 91/110. A innescare l’indagine interna alla Pegaso (che si definisce parte lesa nella vicenda) è stato il servizio andato in onda il 9 settembre 2024 su Rete 4 con il quale si sosteneva che il titolo della tesi di laurea di Boccia (“Il sistema sanitario nazionale: luci e ombre di un’eccellenza italiana stretta dai vincoli della finanza pubblica”) fosse stato copiato. Ai tecnici della Pegaso però è bastato fare una ricerca su internet per individuare, scaricare il documento firmato dalla studentessa della Luiss e poi compararlo con quello di Boccia (attraverso il software Turnitin Originality) per scoprire che i due testi erano uguali. Da qui l’esposto.

Gli esami sotto la lente

L’imprenditrice campana, già finita sotto i riflettori per il caso che travolse l’allora ministro Gennaro Sangiuliano, torna dunque sotto i riflettori. L’attenzione degli investigatori si sta ora concentrando su un’autocertificazione non firmata, presentata da Boccia e acquisita dalla Pegaso, nella quale si fa riferimento ad alcuni esami sostenuti. In una nota Maria Rosaria Boccia annuncia di aver presentato «le prime querele». Definisce, «inaccettabile che i giornali abbiano taciuto le mie denunce su utilizzo illecito di denaro pubblico. E invece sull’esistenza di un’indagine per stalking che coinvolge Gennaro Sangiuliano per fatti che mi riguardano, non si trova una sola riga pubblicata».

