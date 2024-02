«Ha appoggiato l’arma e mi ha detto: sparami tu» 

Latina. È fuggita prima in bagno e poi nella camera della sorella, dove lui l’ha raggiunta: «Ha posato la pistola sul letto e ha detto “sparami tu”. Io sono fuggita». È la testimonianza di Desyrée Amato agli agenti che avevano raggiunto e bloccato l’ex fidanzato Christian Sodano, che aveva appena ucciso la madre e la sorella della ragazza nell’appartamento della famiglia a Cisterna di Latina. Desyrée voleva lasciarlo e quando gli ha riconsegnato un anello e una maglietta lui, maresciallo della Finanza, ha preso la pistola d’ordinanza dall’auto. La ragazza è scappata e quando sua madre e sua sorella - Nicoletta Zomparelli, 49 anni e Renée Amato, 19 - sono accorse allarmate dalle urla, lui ha sparato a entrambe. Poi ha provato a sfondare a calci la porta del bagno dove si era rifugiata Desyrée. Lei si è rifugiata in un’altra stanza dove è stata raggiunta dal 26enne, che ha posato l’arma sul letto e le ha chiesto di sparargli. Lei a quel punto è fuggita dalla finestra, nascondendosi dietro una legnaia e poi approfittando di un buco nella recinzione per scappare nelle campagne e raggiungere il benzinaio da dove ha chiamato i carabinieri. Sodano, accusato di duplice omicidio, stamattina comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida. Agli agenti ha detto di aver preso la pistola per uccidersi ma quando ha visto arrivargli incontro le due donne, preso dal panico, ha sparato.

