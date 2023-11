Guzzanti a Cagliari per raccontare il “suo” Berlusconi 

Nuovo appuntamento della domenica mattina nei Giardini dell’Athlon a Cagliari: nel grande spazio di via de Gioannis 1 arriva Paolo Guzzanti. Alle 11.15 il giornalista, saggista, politico ed intellettuale incontrerà il pubblico per parlare del suo ultimo libro “Silvio. La vita vera di Berlusconi” (Compagnia editoriale Aliberti). A dialogare con l’autore saranno i giornalisti de L’Unione Sarda Francesca Figus e Enrico Pilia.

Insieme racconteranno ai lettori e alle lettrici il ritratto molto ravvicinato, personale e indiscreto tracciato da Guzzanti ripercorrendo anche la sua storia familiare attraverso due lunghe interviste esclusive a Berlusconi e alla madre Rosa. La biografia ormai classica del Cavaliere scritta da Paolo Guzzanti e aggiornata agli eventi del 2023 e alla scomparsa del protagonista. Un racconto per nulla compiacente, anzi dissacrante e a tratti feroce, ma senza la solita litania di accuse. Tutti sanno dell’“innamoramento” di Guzzanti per il Cavaliere, nel quale ha creduto – invano, secondo il giornalista – di riconoscere il possibile leader di una rivoluzione liberale italiana. Già in tempi non sospetti il giornalista aveva denunciato la progressiva ibernazione del Parlamento, la mancanza di democrazia interna al partito e la selezione del personale politico secondo criteri di sex appeal. (gr. pi.)

