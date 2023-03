Guzmán Gallery: 6 artisti sardi  in mostra per “Exhibition Part 2” 

Seconda collettiva, alla Guzmán Gallery – Art&Drinks di Cagliari. A inaugurarla, venerdì scorso, un gruppo di opere appartenenti alla collezione di Ruggero Mameli, specialista di finanza islamica ed esperto delle piazze finanziarie mondiali, economista laureato in Svizzera e specializzato in geopolitica a Beirut. Nonché, evidentemente, scout di talenti. «Mi piace unire l’arte al buon bere - spiega il mecenate che parla inglese, francese, spagnolo, arabo e tedesco - quando vado in giro per mostre, se mi offrono un bicchiere mi trattengo più a lungo e più volentieri».

Opere

Per questa ottima ragione, lo spazio in via San Domenico 94 unisce due forme di cultura e ammannisce cucina libanese tra arredi d’epoca, calici Art Nouveau e le posate di Gio Ponti. In “Exhibition Part 2” le opere di sei artisti sardi, tutti o quasi cagliaritani e tutti o quasi trasferiti a Milano e in carico alle più importanti gallerie. Giovani, per quanto ultratrentenni, e dediti alla figurazione. Ovviamente contemporanea e dunque sconvolta e stravolta, amara, grottesca. Il tema proposto è il corpo. Involucro di carne «al cui interno si celano identità plurime», scrive nella brochure il sapiente curatore Ivo Serafino Fenu. Concetto che Silvia Argiolas materializza con uomini e donne convenuti a un party in piscina tra palme, statue e acqua nera. E colori volutamente impastati e sporchi, inserti di plastica e di carta in sincretica simbiosi. Nicola Caredda piazza una Madonna dentro una cabina telefonica divelta e attorniata da una sedia a sdraio rotta, barattoli e lattine. Sullo sfondo, un cielo verdino e alberi ancora vivi su cui veglia una Maria di Nazareth vestita in bianco e azzurro e assorta - imperturbabile - in preghiera.

Gli artisti

Esseri animaleschi negli acrilici su carta di Silvia Mei. Creature deformi col naso a proboscide e crani nudi tra corvi e fiori, le mani come artigli. Creature di incerta origine, in abito da sera o in canottiera e in posizione frontale. Altrettanto bestiali, le sagome di Veronica Paretta si sovrappongono e si pigiano, rimarcate da un tratto nero e da coaguli rosso sangue. Giuliano Sale riflette da sempre sulla fisicità umana. In passato ha ritratto corpi lividi e marcescenti che ora sono adiposi, storti, dilatati, portatori di cellulite. L’Anonimo Quartese (niente trapela della sua identità) si inserisce nella selezione con un cervo imbalsamato che al posto del cuore ha un ghiacciolo radiante. Sotto, gli ex voto, e i puttini con le ali, ringraziano dell’avvenuta guarigione. Visioni lacerate e grottesche alla Guzmán Gallery. Locale che, in onore alla sua ubicazione, prende il nome da San Domenico di Guzmán, fondatore dell’Ordine dei Frati predicatori. La collezione di Ruggero Mameli conta circa 600 pezzi ed è stivata in un capiente magazzino. Il programma espositivo prevede collettive e personali che abbiano al centro artisti che non si siano cristallizzati e continuino a sperimentare. “Exhibition Part 2” è visibile dal martedì al sabato dalle 18.