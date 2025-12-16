VaiOnline
Ambiente.
17 dicembre 2025 alle 00:25

«Gutturu Mannu sarà più facile da scoprire» 

C’è il piano della viabilità: accessi facilitati e percorsi nuovi per visitare il parco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Migliorare l’accessibilità, valorizzare il patrimonio naturalistico e archeologico e rendere il parco di Gutturu Mannu pienamente fruibile a cittadini e visitatori. Sono questi gli obiettivi del nuovo Piano della viabilità del Parco, presentato a Capoterra nel corso di un incontro istituzionale al quale hanno partecipato i sindaci dei dieci Comuni della Comunità del Parco e i rappresentanti degli enti sovracomunali e regionali.

La viabilità

Il Piano nasce dal lavoro di un’équipe di ingegneri incaricati di studiare un sistema organico di direttrici per migliorare l’accesso all’area naturalistica regionale e rendere percorribili i principali sentieri interni. L’obiettivo è duplice: potenziare le strade di accesso e recuperare la viabilità interna, garantendo una fruizione più ampia, sicura e ordinata del territorio.

«Il Piano della viabilità è uno strumento fondamentale per aprire definitivamente le porte del Parco – ha spiegato il presidente del Parco e sindaco di Pula, Walter Cabasino –. Gli interventi daranno priorità alle strade di accesso e ai collegamenti interni, rendendo i sentieri curati ed efficienti. Si tratta di un tassello centrale del progetto integrato per lo sviluppo dell’accessibilità». Dopo la presentazione, Comuni ed enti avranno dieci giorni per presentare osservazioni; quindi, il Piano sarà sottoposto all’approvazione definitiva dell’ente Parco e trasmesso alla Regione per ottenere i finanziamenti.

La valorizzazione

Sulla stessa linea il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i Comuni: «Un parco senza sbarre e con strade percorribili può intercettare il flusso turistico della costa sud-occidentale. Migliorare la viabilità significa creare nuove opportunità per il territorio e valorizzare aree oggi difficilmente raggiungibili», conclude. «La viabilità del Parco è condizione imprescindibile per la sua piena fruibilità e valorizzazione. Il Piano, che nasce dal lavoro sinergico di tutte le amministrazioni coinvolte, rappresenta la base per il futuro sviluppo e l’accesso ai finanziamenti necessari», commenta positivamente Marina Madeddu, sindaca di Villa San Pietro.«Questa zona ha necessità di avere una viabilità sicura – rimarca il sindaco di Sarroch Angelo Dessì – Per noi nello specifico faccio riferimento alla strada di Monte Nieddu che ha già avuto un finanziamento, che però è insufficiente. Bisogna sistemare la parte legata ai guadi. Sicuramente attraverso un processo che è legato alla viabilità si può veramente puntare sul turismo montano, fare in modo che un patrimonio come questo sia alla portata di tutti. È importante assolutamente avere una viabilità interna che sia degna del nome».

Nel verde

Cascate, scorci naturalistici di rara bellezza, nuraghi e siti archeologici rappresentano un patrimonio ancora in parte inesplorato. L’obiettivo è trasformare questo potenziale in una risorsa concreta per lo sviluppo sostenibile e il turismo del territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, sì a gennaio I Comuni: «Per noi risorse insufficienti»

Le audizioni in commissione Bilancio Confindustria, allarme sul trasporto merci 
Il caso

La recita di Natale? C’è poco spazio, solo un genitore per bimbo

Aule troppo piccole alla materna, insorgono le famiglie di Narcao 
Stefania Piredda
La guerra

«No ai compromessi sul Donbass»

E Putin boccia anche la tregua di Natale. Ma per gli Usa la pace è «vicina» 