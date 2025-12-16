«Gutturu Mannu sarà più facile da scoprire» 

Migliorare l’accessibilità, valorizzare il patrimonio naturalistico e archeologico e rendere il parco di Gutturu Mannu pienamente fruibile a cittadini e visitatori. Sono questi gli obiettivi del nuovo Piano della viabilità del Parco, presentato a Capoterra nel corso di un incontro istituzionale al quale hanno partecipato i sindaci dei dieci Comuni della Comunità del Parco e i rappresentanti degli enti sovracomunali e regionali.

La viabilità

Il Piano nasce dal lavoro di un’équipe di ingegneri incaricati di studiare un sistema organico di direttrici per migliorare l’accesso all’area naturalistica regionale e rendere percorribili i principali sentieri interni. L’obiettivo è duplice: potenziare le strade di accesso e recuperare la viabilità interna, garantendo una fruizione più ampia, sicura e ordinata del territorio.

«Il Piano della viabilità è uno strumento fondamentale per aprire definitivamente le porte del Parco – ha spiegato il presidente del Parco e sindaco di Pula, Walter Cabasino –. Gli interventi daranno priorità alle strade di accesso e ai collegamenti interni, rendendo i sentieri curati ed efficienti. Si tratta di un tassello centrale del progetto integrato per lo sviluppo dell’accessibilità». Dopo la presentazione, Comuni ed enti avranno dieci giorni per presentare osservazioni; quindi, il Piano sarà sottoposto all’approvazione definitiva dell’ente Parco e trasmesso alla Regione per ottenere i finanziamenti.

La valorizzazione

Sulla stessa linea il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i Comuni: «Un parco senza sbarre e con strade percorribili può intercettare il flusso turistico della costa sud-occidentale. Migliorare la viabilità significa creare nuove opportunità per il territorio e valorizzare aree oggi difficilmente raggiungibili», conclude. «La viabilità del Parco è condizione imprescindibile per la sua piena fruibilità e valorizzazione. Il Piano, che nasce dal lavoro sinergico di tutte le amministrazioni coinvolte, rappresenta la base per il futuro sviluppo e l’accesso ai finanziamenti necessari», commenta positivamente Marina Madeddu, sindaca di Villa San Pietro.«Questa zona ha necessità di avere una viabilità sicura – rimarca il sindaco di Sarroch Angelo Dessì – Per noi nello specifico faccio riferimento alla strada di Monte Nieddu che ha già avuto un finanziamento, che però è insufficiente. Bisogna sistemare la parte legata ai guadi. Sicuramente attraverso un processo che è legato alla viabilità si può veramente puntare sul turismo montano, fare in modo che un patrimonio come questo sia alla portata di tutti. È importante assolutamente avere una viabilità interna che sia degna del nome».

Nel verde

Cascate, scorci naturalistici di rara bellezza, nuraghi e siti archeologici rappresentano un patrimonio ancora in parte inesplorato. L’obiettivo è trasformare questo potenziale in una risorsa concreta per lo sviluppo sostenibile e il turismo del territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA