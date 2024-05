Gutturu Mannu, porta aperta ai turisti 

Oggi i turisti arrivano a Pula e dintorni attirati dal mare. In futuro magari, verranno anche fuori stagione pr ammirare le bellezze naturali come il parco di Gutturu Mannu.

Ieri mattina è stata inaugurata la nuova porta di Pula del parco naturale regionale, insieme al Centro visita Pixina Manna. Questi nuovi accessi permetteranno di attrarre un nuovo tipo di visitatori, promuovendo un turismo alternativo a quello balneare tradizionale. L'inaugurazione ha segnato l'inizio di due giorni di appuntamenti e laboratori, che hanno visto la partecipazione degli studenti delle scuole elementari dei territori toccati dal parco.

L’inaugurazione

Appuntamento ieri nel parco scientifico Polaris per il taglio ufficiale del nastro alla presenza dei sindaci della zona e dell’assessora regionale Rosanna Laconi. Il nuovo Centro visita Pixina Manna è una struttura moderna e ben attrezzata che offrirà informazioni dettagliate sul parco, i suoi sentieri, la flora e la fauna. Il Centro sarà anche il punto di partenza per visite guidate organizzate.

Per il sindaco di Pula, Walter Cabasino, l’apertura della porta del parco di Gutturu Mannu assume un valore strategico: «Questo punto di accesso rappresenta un volano per l’offerta turistica dell’intero territorio che, ora più che mai, ha la possibilità di valorizzare le proprie eccellenze paesaggistiche e naturalistiche». Il sindaco ha espresso la speranza che questa iniziativa possa portare anche a benefici economici per la comunità, rivolgendo un appello alla Regione: «Per rendere fruibile un servizio, è necessario che possa essere raggiunto. È assolutamente fondamentale migliorare le strade e la viabilità».

Il parco

Carlo Murgia, direttore del parco di Gutturu Mannu, vede il nuovo punto di accesso come uno strumento per allungare la stagione turistica: «L’obiettivo principale è quello di rendere maggiormente fruibili gli angoli più suggestivi delle nostre montagne, dando vita a una serie di attività capaci di avvicinare anche i vacanzieri estivi arrivati in questa zona dell’Isola per la bellezza del mare. Dopo l’apertura della porta di Pantaleo, a Santadi, siamo certi che quella di Pixina Manna darà un valido contributo per allungare la stagione turistica di questo territorio».

Per Giacomo Porcu, presidente del parco, il progetto comincia a dare i suoi frutti: «Siamo certi che – con il pieno coinvolgimento di tutti gli attori protagonisti – si possa creare un circuito virtuoso, capace di coniugare il valore più alto della tutela ambientale, con l’importanza di creare posti di lavoro non solo stagionali».

La Regione

La Regione, come spiega l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi, è pronta a fare la propria parte per dare slancio alla valorizzazione del Parco: «Il processo per la creazione di questo progetto è stato complesso, ma ci sono tutti i presupposti per trasformare questo parco in un luogo capace di attirare i visitatori e creare nuove forme di sviluppo per i territori che ne fanno parte».

