«Gutturu Mannu, parco da restringere» 

Il futuro del patrimonio naturalistico di Assemini torna al centro del dibattito politico. Durante l’ultimo Consiglio comunale, i consiglieri di minoranza hanno sollevato questioni cruciali riguardanti il parco di Gutturu Mannu e la località Is Olias, chiedendo maggiore trasparenza, coinvolgimento sociale e il rispetto degli impegni amministrativi presi.

A far scoccare la scintilla è stata un’interrogazione presentata dal consigliere Stefano Demontis, capogruppo di Fratelli d’Italia, che accusa l’amministrazione di immobilismo su una vicenda che si trascina ormai da anni: quella della riperimetrazione dei confini del parco.

Il perimetro

Al centro della contesa c’è una delibera dell’ottobre 2024, con la quale il Consiglio comunale voleva correggere quella che Demontis definisce una «discrepanza tra carte topografiche e stato attuale», restituendo alla libera attività - in particolare quella venatoria - circa 250 ettari precedentemente inclusi nell’area protetta per quello che viene descritto come un «errore tecnico del passato».

Tuttavia, a distanza di 16 mesi da quel voto, nulla sembrerebbe essersi mosso: «Questo comportamento è una vera mancanza di rispetto verso i cittadini e verso i consiglieri che hanno votato», ha proseguito Demontis, incalzando il sindaco Mario Puddu affinché riferisca urgentemente sullo stato delle interlocuzioni con il Direttivo del parco: «Gutturu Mannu resterà integro o i confini della riserva verranno effettivamente rimpiccioliti, segnando un punto a favore del mondo venatorio?», chiede Demontis.

Scout ed Ecomuseo

Dal Movimento 5 Stelle (consiglieri Sandro Sanna, Diego Corrias e Rachele Garau) arriva una proposta costruttiva per l’area di Is Olias, dove sta nascendo il Polo polifunzionale della Protezione civile. I consiglieri chiedono di destinare uno spazio ai circa 200 Scout dei gruppi Assemini 1 e Assemini 2, offrendo ai giovani una sede attrezzata per attività all’aperto.

La consigliera Sabrina Stara, infine, ha acceso i riflettori sulla recente presentazione dell’Ecomuseo interattivo di Gutturu Mannu. Nonostante l’opera interessi direttamente il Comune e i suoi siti archeologici, Stara denuncia come i consiglieri non siano stati né informati né invitati all’evento. L’interrogativo rivolto al sindaco è netto: «L’amministrazione era presente? E perché il Consiglio è stato tenuto all’oscuro di un’iniziativa di tale rilievo turistico?».

Pronta la risposta di Puddu: «Di sicuro non spettava a me formulare gli inviti per i consiglieri comunali. Da parte del parco mi è stato chiesto di fornire i dati delle associazioni di mountain bike che fruiscono del parco. Infatti l’Asd “Mountain bike Assemini” era presente». Silenzio, invece, sulle altre questioni.

