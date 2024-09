Gutturu mannu, le grane di Cabasino 

Walter Cabasino è il nuovo presidente del Parco di Gutturu mannu: il primo cittadino di Pula è stato votato all’unanimità dall’assemblea dei sindaci dei Comuni in cui ricade la riserva naturale. Dopo Giacomo Porcu sarà dunque Walter Cabasino a guidare l’ente parco di cui fanno parte i Comuni di Pula , Villa San Pietro , Siliqua , Domus De Maria , Uta , Assemini , Santadi , Capoterra , Sarroch e Teulada : resterà in carica sino al termine del suo mandato da sindaco.

I problemi

Una viabilità che non ha mai reso pienamente fruibile il parco, l’abbandono della silvicultura, i vincoli che sin dalla sua costituzione fanno storcere il naso a cacciatori e frequentatori della montagna: i problemi che dovrà affrontare Cabasino non sono pochi. «Il mio obiettivo è seguire il percorso tracciato da Giacomo Porcu che, nonostante le difficoltà provocate dai due anni di Covid, è riuscito a portare avanti un processo di cambiamento. Credo che il Parco non decollerà mai del tutto se non aprirà le porte alle comunità dei territorio, per questo inaugureremo una via di accesso in ogni Comune, con tutti i servizi dedicati ai visitatori. Uno dei problemi da risolvere quanto prima è la mancanza di personale, non ci sono gli addetti di Forestas necessari per curare il bosco, una situazione che costringe la fauna selvatica a spingersi a valle alla ricerca di cibo».

I visitatori

Il parco e i suoi limiti non verranno mai accettati del tutto senza un compromesso con i frequentatori abituali della montagna. «Ovviamente nel parco ogni tipo di attività venatoria sarà sempre vietata - dice - però credo sia giusto consentire il transito ai cacciatori che devono raggiungere le proprie postazioni per prendere parte a una battuta di caccia nelle zone limitrofe al parco».

Le strade

Capitolo viabilità, le strade di accesso e collegamento del parco sono il problema strutturale più sentito, a volte neppure i fuoristrada riescono a penetrare in alcune zone: è chiaro che senza un piano di investimenti della Regione da milioni di euro questa criticità non verrà mai risolta. «Non si potrà mai promuovere a pieno la bellezza delle nostre foreste, o i percorsi di trekking che ogni anno attirano tantissimi appassionati se non ci saranno strade adeguate - ammette - ma il problema di non potersi muovere con facilità all’interno del parco riguarda anche la sicurezza, gli spostamenti dei mezzi antincendio o di soccorso sono fortemente limitati». Cabasino, inoltre, fissa gli obiettivi a breve termine per far lavorare a pieno regime l’ente che gestisce quasi ventimila ettari di territorio montano: «A breve nomineremo la commissione che analizzerà le candidature per la nomina del nuovo direttore, e potenzieremo il personale composto oggi solamente da un ingegnere e una impiegata amministrativa».

