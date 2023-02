Gutturu Mannu, la popolazione coinvolta nel progetto 

Camminiamo insieme nel parco naturale del Gutturu Mannu. L’iniziativa è cominciata l’otto febbraio a Santadi , poi la tappa del 9 a Sarroch , e proseguirà negli altri otto paesi dell’oasi ambientale: ieri ad Assemini , oggi a Siliqua , il 16 a Uta , il 20 a Pula , il 22 a Capoterra , il 23 a Domus de Maria , il 24 a Villa San Pietro e il 27 a Teulada .

Gli incontri, aperti a tutti, sono occasioni per avviare il dialogo, l'ascolto e il confronto attivo con le comunità, conoscere le iniziative e le attività già presenti nel territorio, condividere gli strumenti di gestione del parco, contribuire alla loro costruzione e scoprire insieme le opportunità future. Questo perché gli amministratori sono convinti che il Gutturu Mannu possa diventare il volano dello sviluppo economico del territorio.

Soddisfatto il presidente del parco Giacomo Porcu, sindaco di Uta: «”Camminiamo insieme nel parco” è un percorso molto importante perché il parco venga avvertito da tutte le comunità come proprio, come strumento di crescita e enorme opportunità economica e come strumento di tutela di un patrimonio che abbiamo ereditato dalle generazioni passate e dobbiamo tramandare a quelle future». Per Carlo Murgia, direttore del parco, è fondamentale «sentire e coinvolgere le popolazioni, per conoscere quali sono anche i punti di debolezza del progetto e crescere insieme». (i. m.)

