Gutturu Mannu, il parco perde 250 ettari 

Il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu è pronto a restringersi per fare nuovamente spazio ai cacciatori. Una battaglia delle doppiette intrapresa esattamente 10 anni fa: prima è stato istituito il parco con una legge regionale, poi è stato approvato un regolamento che disciplina l’esercizio delle attività consentite all’interno dell’area protetta, tra cui quella venatoria.

L’incomprensione

Nel 2014 sono nati i primi dissapori tra i gruppi di caccia e il nuovo consorzio di enti locali: «Quando è stato istituito il parco - racconta il sindaco Mario Puddu - sono stati tracciati dei confini. i cacciatori si sono lamentati di non essere stati coinvolti nelle scelte.

Il perimetro, infatti, non aveva tenuto in considerazione circa 700 ettari che normalmente venivano utilizzati per le attività venatorie. Dal nostro insediamento abbiamo ritenuto opportuno ascoltare tutte le voci. Non si tratta di essere contro o a favore della caccia, semplicemente deve prevalere il buonsenso».

Adesso il Comune vuole recuperare alla caccia 250 dei 700 ettari un tempo frequentati da setter e doppiette. La delibera approvata in Consiglio comunale verrà portata dal primo cittadino dinanzi all’Assemblea del parco, organo preposto a modificare il Piano del Gutturu Mannu che avrà il compito di prenderla in esame.

Il dibattito

Negli anni il consigliere Stefano Demontis ha sposato la causa della compagnia dei cacciatori: «Con la ridefinizione dei confini del parco nel nostro territorio comunale si vuol porre fine a un vecchio errore che ha creato non pochi problemi e che ho più volte fatto presente, l’ultima con una mozione del 29 dicembre». Demontis si riferisce all’invio in Regione di una mappa cartografica «sbagliata».

«Era ora che rivedessero i confini - commentano i cacciatori 76enne Bruno Medda e 70enne Francesco Mattana - che in passato erano stati erroneamente allargati». La perimetrazione dello spazio tutelato aveva impedito, tra le altre anche alla “Compagnia Francesco Meloni” (composta da asseminesi, decimesi e capoterresi), di continuare a disporre di spazi nei quali avevano liberamente praticato l’attività venatoria fino ad allora.

Il disappunto

«Il parco - spiega Stefano Deliperi, presidente del Gruppo d’intervento giuridico - racchiude al suo interno una riserva naturale Wwf e 5 foreste demaniali. Dispone inoltre di svariati itinerari ecologici ed è inserito in un programma di tutela ambientale sia delle specie che degli habitat».

Un’area estesa su poco meno di 20mila ettari che comprende 10 comuni. Deliperi esprime la sua disapprovazione: «Pula fa scuola, eliminando dal parco ben 1.500 ettari. Adesso altri 250 da Assemini. Per favorire i cacciatori? Una degradante follia a discapito dell’interesse pubblico e della tutela dell’ambiente». L’ambientalista avverte: «Vogliono iniziare una crociata? Noi faremo i nostri passi perché una decisione del genere deve prima passare all’esame del Consiglio regionale».

