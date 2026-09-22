Gutturu Mannu, alla (ri)scoperta del parco 

Escursioni, trekking, cicloturismo, archeologia, educazione ambientale, attività esperienziali e sport: il programma di “Autunno al Parco 2026” è piuttosto ricco e articolato.

Viaggio nel parco

Tra settembre e dicembre la rassegna promossa dal Parco di Gutturu Mannu propone una serie di appuntamenti per conoscere e vivere il patrimonio naturale e culturale dell’area protetta. Porte aperte anche nei centri visita di Pula, Piscinamanna e Pantaleo, a Santadi, tutti i giovedì e le domeniche dalle 9.30 alle 16. «Grazie all’iniziativa promossa dal nostro Ceas e dalle guide ambientali del parco abbiamo messo insieme un ricco cartellone», dice il presidente del Parco di Gutturu Mannu e sindaco di Pula Walter Cabasino. «Con iniziative di questo tipo», sottolinea poi, «le comunità dei dieci paesi che costituiscono il Parco non solo imparano a conoscere meglio questo immenso patrimonio ricco di attrazioni naturalistiche, storiche e archeologiche, ma cominciano a vederlo come un’opportunità e non più un vincolo». Tra gli appuntamenti, al via sabato con l’escursione “Su Casteddu de Adeva”, spiccano a ottobre il corso di Gps e cartografia per escursionisti in due giornate e la visita al canyon naturale di Is Cioffus. Novembre sarà dedicato agli ambienti forestali, ultimo appuntamento il 20 dicembre: in programma c’è l’escursione dedicata alla scoperta di alberi e dei luoghi rimasti intatti.

In calendario

«A ottobre», ricorda inoltre Cabasino, «le nostre foreste ospiteranno appuntamenti di carattere internazionale come il campionato di orienteering, una disciplina sportiva che conta numerosi appassionati soprattutto nel Nord Europa». Accanto alla promozione e alla valorizzazione del territorio, resta centrale il tema dell’accessibilità: alcune delle attrazioni del Parco sono infatti ancora difficilmente raggiungibili a causa delle condizioni della viabilità montana. «Siamo consapevoli di questo limite, ma siamo al lavoro per superarlo», spiega il presidente del Parco: «L’assessorato regionale all’Ambiente ha stanziato 23 milioni di euro a favore dei parchi naturalistici dell’Isola: con la quota che ci verrà assegnata interverremo immediatamente sui percorsi più bisognosi di intervento».

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