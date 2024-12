Gutturu Mannu, addio trota sarda 

La trota sarda rischia di scomparire. L’allarme è stato lanciato dopo la disastrosa alluvione dello scorso ottobre, che ha cancellato l’habitat di questo pesce nel bacino idrografico di Gutturu Mannu. Il temporale che si è abbattuto nell’area intorno al rio Camboni ha modificato il paesaggio del versante siliquese di Monte Arcosu. «La morfologia del bacino imbrifero è stata stravolta, fortunatamente non è stata compromessa l’orografia - spiega, Stefano Bortolotti del Corpo forestale - nelle parti più alte del compendio, le piogge hanno provocato l’asportazione del terriccio fertile dalle pareti più ripide, lasciando a vista le radici degli alberi. A valle i detriti hanno estirpato tutta la vegetazione, che poi si è riversata nel bacino di Medau Zirimilis».

Il disastro

Intere porzioni di foreste (tra cui un rimboschimento di alti alberi di acacia) sono state strappate dalla furia dell’acqua che non ha risparmiato cervi e cinghiali. La scomparsa di tutte le strade ha reso l’intera area inaccessibile. Questa parte di montagna è ormai irriconoscibile: il corso del rio Camboni, e dei suoi affluenti, è stato alterato, l’alluvione ha limato l’alveo fino alla diga, cancellando le numerose pozze che costituiscono l’habitat ideale della trota macrostigma . Questa specie è al centro di uno studio condotto dall’Università di Cagliari, con la collaborazione del parco di Gutturu Mannu e i volontari dell’associazione Pan di Siliqua. Il progetto è partito circa un anno fa, con le ricerche nel rio Is Abius, Camboni e Marroccu: «Abbiamo monitorato e filmato questa specie anche con l’ausilio di videocamere subacquee - spiega Andrea Sabatini, docente di Zoologia dell’Università di Cagliari, dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente - durante la prima parte dello studio, abbiamo constatato che la popolazione di questo bacino è stabile e strutturata. In questo momento è difficile capire se la trota è ancora presente, dovremmo attendere fino alla primavera».

Le alluvioni

Per le trote sono più dannose le alluvioni della siccità. L’auspicio è che qualche esemplare sia sopravvissuto tra il fango o sotto i massi, dove può essere rimasta dell’acqua: in queste condizioni riesce a cavarsela per lunghi periodi. «Con qualche esemplare sopravvissuto, e ricreando l’habitat, si potrebbe favorire il ripopolamento - continua Sabatini - In questo caso avverrebbe quello che tecnicamente si chiama “collo di bottiglia”, cioè il restringimento del patrimonio genetico. Con il cambiamento climatico, questi eventi sono sempre più frequenti, e potrebbero mettere a dura prova questa specie».

I volontari

Dello stesso parere Daniele Ghisu, uno dei membri del team di volontari che partecipa al progetto: «Con l’alluvione sono venute a mancare le caratteristiche che ne permettevano la sopravvivenza. Solo con la ricostruzione manuale dell’habitat si potrebbe ripopolare il fiume, sempre sperando che qualche trota si sia salvata». Concorda Walter Cabasino, sindaco di Pula e presidente del parco di Gutturu Mannu: «È necessario far partire subito un monitoraggio, e vedere se si possono ricomporre quelle condizioni utili alla sopravvivenza, poi è necessario capire se sono sopravvissuti degli esemplari o ripensare a un ripopolamento». Isacco Fanni, assessore all’Ambiente del Comune di Siliqua, e volontario del progetto, conclude: «La violenza dell'alluvione ha profondamente mutato il paesaggio, danneggiando non solo le infrastrutture ma anche ecosistemi delicati come quello della trota sarda».

