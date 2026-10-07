Gutturu Mannu, 2mila visitatori nel parco in pochi mesi 

Il parco di Gutturu Mannu comincia a misurare la propria capacità attrattiva attraverso i numeri: 600 i visitatori dell’area grazie alle attività organizzate dalle guide del Parco, mentre altri 1.500 hanno raggiunto il territorio per le manifestazioni sportive.

Dati importanti che rappresentano, però, un punto di partenza per una potenzialità tutta da sviluppare di un patrimonio naturale, che inizia comunque a tradursi in presenze e attività al di là della semplice fruizione degli spazi del Parco. Trekking, mountain bike ed escursioni di vario tipo hanno portato negli ultimi mesi centinaia di visitatori nei territori dei dieci Comuni che fanno parte dell’area protetta. Tra gli appuntamenti più significativi la gara di Orienteering, che ha attraversato la foresta di Gutturu Mannu con una tappa alle cantine di Santadi attirando atleti da oltre venti Paesi, e la visita organizzata per persone ipovedenti, senza contare le due escursioni guidate di settembre, che sono state inserite nel programma di PulArchàios, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale di Pula.«Consideriamo questi numeri come un punto di partenza, perché la potenzialità di crescita è molto più ampia», spiega il presidente del Parco, Walter Cabasino: «Una delle prospettive più interessanti riguarda il turismo didattico, che nel 2027 potrebbe rappresentare un nuovo e importante segmento di sviluppo, affiancando quello naturalistico e sportivo». L’idea è, tuttavia, quella di superare una concezione del Parco legata esclusivamente ai suoi confini amministrativi: l’area di Gutturu Mannu viene immaginata come una porta d’accesso a un territorio più ampio, capace di mettere in relazione il patrimonio naturale con le comunità dei Comuni che ne fanno parte. Il visitatore potrà così affiancare all’esperienza nel bosco la scoperta di usanze e tradizioni, beni storico-culturali, produzioni locali ed enogastronomia. «Un sistema integrato che può diventare una delle chiavi per affrontare una delle sfide più importanti per il territorio: la destagionalizzazione dei flussi turistici, un obiettivo tanto perseguito quanto complesso da raggiungere, che richiede programmazione, collaborazione e la capacità di costruire un’offerta attrattiva per tutto l’anno», sottolinea Cabasino.

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