Guterres (Onu) bandito dallo Stato ebraico 

New York. Israele e le Nazioni Unite sono sempre più ai ferri corti, e lo Stato ebraico arriva addirittura a bandire il segretario generale Antonio Guterres dal Paese. Come annunciato dal ministero degli Esteri Israeli Katz, il leader dell’Onu è «persona non grata» nello Stato ebraico, una mossa che segna probabilmente il livello più basso nei rapporti tra le parti. A scatenare l’Ira di Tel Aviv in questo caso è stata la prima reazione di Guterres, dopo l’attacco missilistico dell’Iran, e il fatto che «non abbia menzionato Teheran per nome condannando inequivocabilmente la sua grave aggressione». Le politiche di Guterres hanno «fornito sostegno ai terroristi, agli stupratori e agli assassini di Hamas, Hezbollah, Houthi, Iran», ha detto Katz. «L’Iran ha lanciato circa 200 missili balistici verso Israele. Come ho fatto per l’attacco di aprile della Repubblica Islamica, e come avrebbe dovuto essere ovvio martedì nel contesto della condanna che ho espresso, condanno nuovamente e fermamente il massiccio attacco missilistico di Teheran contro Israele», ha detto il segretario generale alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza, rispondendo indirettamente alle accuse dello Stato ebraico.

