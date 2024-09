Gusto, sapori e tradizione La sagra della vernaccia celebra l’oro di Solarussa 

Degustazioni, musica e laboratori per due giorni di festa dedicati a un vitigno speciale. “Vernaccia e tradizioni” è il tema della sagra in programma oggi e domani a Solarussa. Un vitigno presente in Sardegna già dall’età fenicia, in particolare nella zona costiera dell’Oristanese. Ancora oggi la vernaccia è indissolubilmente legata a questo territorio e trova a Solarussa terreno particolarmente fertile. Con queste premesse nasce il progetto “Vernaccia e Tradizioni”, per celebrare un vitigno speciale e un vino nobile.

Il programma

Appuntamento dunque a Solarussa per le degustazioni con i sapori del territorio e i profumi della tradizione, tra gli stand degli espositori e la gara di orienteering “Alla ricerca della cantina perduta”, una sorta di “caccia al tesoro” in un’area in cui un tempo si concentravano una dozzina di attività produttive. E poi le mostre degli antichi attrezzi agricoli, degli abiti tradizionali, dei quadri del concorso di pittura, le visite guidate ai reperti archeologici di Pidighi e al santuario della Madonna delle Grazie.

La pigiatura all’antica

Tra le varie attività previste, molto suggestiva è la “cazzigadura antiga”, la pigiatura a piedi scalzi, rappresentazione che sarà allietata dai Tamburini di Oristano. Una dimostrazione legata al periodo della vendemmia che viene riproposta proprio per raccontare e mantenere viva una tradizione dal valore storico ma anche culturale. Saranno coinvolte anche le scolaresche, con l’obiettivo di non disperdere e anzi tramandare grazie alle nuove generazioni questo metodo di lavoro tipicamente solarussese.

Il convegno

La rassegna di Solarussa punta a riaffermare la posizione del paese come custode di una tradizione enologica di pregio, con uno sguardo al futuro e alla sostenibilità. Questo pomeriggio se ne parlerà durante i lavori del convegno “Vernaccia, tra un passato glorioso e un futuro da progettare”. Tra i relatori Maria Giuseppina Cireddu, direttrice del Servizio qualità delle produzioni agricole e alimentari della Regione; il presidente del Consorzio Tutela Vernaccia di Oristano Doc Mauro Contini; il presidente dell’Ecomuseo Vernaccia di Oristano Davide Orro. Interverrà inoltre lo scultore e ricercatore di archeologia sperimentale Carmine Piras. Modera Aldo Buiani, direttore del Consorzio. «Attualmente gli abitanti di Solarussa lavorano i vitigni solo per produzione propria», spiega il sindaco Mario Tendas. «Il dibattito guarda alle reali possibilità di reinserirsi nel mercato. D’altronde Solarussa fa parte insieme ad altri sedici comuni dell’areale della Vernaccia Doc, la prima Denominazione di origine controllata riconosciuta in Sardegna, nell’ormai lontano 1971».

Musica e balli

Non mancherà la musica. Stasera alle 21, nella Pratza de is Ballus, il concerto dell’Orchestra Popolare Sarda, diretta dal maestro Orlando Mascia, con un repertorio tradizionale, eseguito con i soli strumenti tipici della Sardegna, dai più utilizzati e diffusi a quelli ormai in disuso e sconosciuti. Il programma spazia dalle suonate a ballo a quelle religiose, dalle musiche di accompagnamento al canto. Live anche domani, con i balli in compagnia di Maurizio Sellero nel pomeriggio e la serata finale con Emanuele Bazzoni e il gruppo A Ballare. La manifestazione è promossa dal Comune, in collaborazione con la Pro loco, il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione.

