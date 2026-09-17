Gusto, arte e folklore Weekend di eventi dedicati a Sant’Andrea  

Assemini è pronta a vivere quattro giorni intensi in occasione della manifestazione in onore di Sant’Andrea e della 38esima edizione della Sagra del pesce, in programma da oggi a lunedì. L’appuntamento unisce fede profonda, folklore autentico, grandi concerti ed eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio.

Il ricco calendario si apre stasera con i giochi per i bambini a cura del Gruppo Scout Assemini 2, la santa messa e la suggestiva fiaccolata pomeridiana con il simulacro del santo accompagnato dal gruppo folk Santa Lucia dalla chiesa del Carmine alla chiesetta di Sant’Andrea. La serata esploderà in piazza con il meeting di scuole di ballo e la direzione artistica e DJ set di Roberto Pozzato.Il clou della festa si concentrerà nel fine settimana: domani, dopo la messa, nelle vie del paese la processione solenne con i gruppi folk Città di Assemini, San Pietro e Sa Nassa di Elmas, insieme alla banda musicale e ai cavalieri. La notte si accenderà poi con lo spettacolo pirotecnico e l’attesissimo concerto gratuito dei Gemelli Diversi, preceduto dal Format Black Tie.

Domenica sarà la giornata della tradizione e dei sapori: spazio alle dimostrazioni pratiche dei maestri ceramisti al tornio per ammirare l’antica arte locale, alla benedizione dei pesci e alla storica 38ª Sagra del pesce, con la degustazione di pesce accompagnato da pane e vino. A chiudere la serata in piazza sarà il concerto del rapper Madman, preceduto dallo spettacolo di Lavinia Viscuso. I festeggiamenti religiosi si concluderanno lunedì. ( sa.sa. )

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