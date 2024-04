Gusti e aromi di Saboris antigus 

Un paese vestito a festa sabato accoglierà migliaia di visitatori e turisti in occasione della 14esima edizione di “Saboris antigus”, uno degli eventi più importanti della comunità di Mogoro. Tutte le numerose componenti che, da sempre contribuiscono al buon esito dell’iniziativa, sono impegnate negli ultimi sforzi organizzativi affinché ogni aspetto sia curato nei dettagli.

Il programma

L’appuntamento è promosso dalla Pro Loco insieme all’amministrazione comunale, alle associazioni e ai tantissimi volontari sempre in prima fila. Dalle 17 in piazza Giovanni XXIII sono attesi migliaia di visitatori per una giornata davvero speciale che prevede degustazioni con tanto buon cibo e i vini del territorio. Le massaie sono già al lavoro per la preparazione delle specialità tipiche dai piatti a base di carne al pane, le pardule e i dolci, tutti rigorosamente fatti a mano e cotti nel forno a legna. L’obiettivo è riscoprire i sapori passati.

Gli eventi

Ma nel centro storico cittadino non mancheranno neppure i momenti di intrattenimento con il gruppo folk “su Sticcau” di Mogoro, fisarmonica con balli sardi e la partecipazione del gruppo “Sos Tumbarinos” di Gavoi. Per quanti volessero partecipare e prenotare, gli organizzatori invitano a rivolgersi a Mauro Orrù al 335 8285245, Tiziana Grussu (340 0018836), Loredana Spanu (347 9710916). «Negli anni – evidenziano dalla Pro Loco- Saboris antigus si è affermato come un evento imprescindibile della primavera in Marmilla, resa possibile anche grazie a tutti coloro che offrono e aprono le proprie case per poter ospitare le varie tappe e gustare i piatti tipici della tradizione». Gli organizzatori hanno definito e predisposto intanto la piantina con tutte le diverse tappe del percorso degustativo, una piccola mappa che sarà distribuita all’infopoint in piazza Giovanni XXIII. Sempre nel punto informativo è possibile acquistare i ticket per le consumazioni in tutte le tappe della degustazione.

