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21 luglio 2026 alle 00:13

Gusti da Carloforte 

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“Filindeu” è la trasmissione di Videolina che esplora le radici culinarie e culturali delle comunità sarde. La puntata in onda questa sera alle 21 porta Gianluca Medas, il nostro cuoco per caso, a indagare sull’importante eredità dei carlofortini portando sullo schermo la pasta alla carlofortina, un piatto che incarna la tradizione e la storia dell’isola pur con qualche piccola innovazione, come avviene per ogni piatto tradizionale nelle mani delle nostre casalinghe. La puntata è stata registrata a Quartu, una città conosciuta per la sua accoglienza e la capacità di integrare culture diverse, riflettendo così lo spirito stesso della nostra serie.

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