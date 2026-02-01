guspini, un gol da primato 

Guspini 1
F reccia P. Montis 0
Guspini (4-4-2) : P. Saba (35’ st Fortuna), Dessì (1’ st Cordoba), Medda, Chessa, Zedda, Fadda (34’ st Manca), Mura, Marcon, Mboup, Marci (43’ st Tamburini), Pedoni (14’ st Riep). In panchina Mantega, M. Saba, Porcu, Piga. Allenatore Toffolon (Dessì squalificato).
Freccia P. Montis
(4-4-2)
: Piras, Vargiu, Sardo, Biancu, An. Mereu, Girseni, Cancedda (24’ st Chovachi), Cruccas (17’ pt Foddis, 18’ st Muru), Marongiu, Cau (32’ st Loru), Maccioni. In panchina Barrales, Braina, Incani, Atzori, Al. Mereu. Allenatore Boi.
Arbitro : Paulis di Cagliari.
Rete : st 25’ Marci.
Note : al 46’ pt espulso Sardo; ammoniti Dessì, Fadda, Foddis, Mereu.
Sanluri. Mille occasioni ma un solo gol, quello di capitan Marci, basta al Guspini per aver ragione degli ospiti scesi in campo alla disperata ricerca di punti salvezza. Indisponibile il Comunale, si gioca sul sintetico del “Campu Nou” di Sanluri dove il Guspini, pur privo negli 11 titolari di alcune pedine fondamentali, cinge d’assedio la formazione ospite sicuramente combattiva, ma costretta fin da subito a erigere un bunker. Uno squillo per gli ospiti, quello di Cancedda al 4’, poi il Guspini dilaga con un’impressionante serie di palle gol che costringono Piras, in sei circostanze salvato anche dai legni, a interventi miracolosi. Il “barcollo ma non mollo” svanisce però nella ripresa, quando la zampata di Marci pone fine alla stoica resistenza ospite.
RIPRODUZIONE RISERVATA