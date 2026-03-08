VaiOnline
Al Planedda.
09 marzo 2026 alle 00:23

Guspini, tutto in mezz’ora 

La vicecapolista vince ed è ancora incollata alla vetta 

Baunese 0

Guspini 3

Baunese (4-2-3-1) : Falconetti, A. Moretti (21’ st D. Moretti), Porcarello, Fenude, Monni, Bahtijar (32’ pt Loi), Canu, Incollu (20’ st Tegas), Mereu (23’ pt Porceddu), Leite Mendes, Barca. In panchina: Piras. Allenatore D’Agostino.

Guspini (4-3-3) : P. Saba, Chessa, Medda (37’ st Locci), Marcon, F. Dessi (16’ Montesuelli), Zedda, Cordoba (32’ st Manca), Mura (25’ st M. Saba), Mboup (25’ st A. Marci), Fadda, Caboni. In panchina: Fortuna, Porcu, Tamburini, Piga. Allenatore Dessì.

Arbitro : Valentina Cadoni di Cagliari.

Reti : st 15’ Cordoba (r), 30’ Mboup, 44’ Caboni.

Baunei. Gioca alla pari con il più blasonato Guspini per tutto il primo tempo, la Baunese di D’Agostino, ma alla fine i tre punti li portano via gli ospiti allenati da Dessì, vittoriosi per 3-0. Un risultato forse troppo pesante e nel complesso ingiusto, per la compagine locale, che a metà primo tempo è andata vicina al gol tre volte in altrettanti minuti: al 26' con un gran tiro di sinistro da fuori area di Incollu deviato sulla traversa da P. Saba; subito dopo, al 27', Leite Mendes si divora un gol da due passi calciando alto sugli sviluppi di un corner; al 29' una fucilata da trenta metri del giovane Alessandro Barca (classe 2009, fra i migliori in campo) colpisce l'incrocio dei pali a portiere battuto.

Dopo le fiammate

Passata la paura, il Guspini si fa avanti e al 35' Cordoba impegna Falconetti in una parata volante. A un minuto dal riposo gli ospiti usufruiscono di un calcio di rigore, ma Mboup spreca un'occasione calciando alto. Nel primo quarto d’ora della ripresa la gara prende una brutta piega per i nerazzurri locali, che al 13’ st restano in dieci per l'espulsione di Fenude (secondo giallo).Tempo due minuti e al 15’ il Guspini capitalizza al meglio la superiorità numerica procurandosi un altro rigore. Stavolta però si presenta sul dischetto Cordoba, che spiazza Falconetti. Il raddoppio ospite che chiude virtualmente la gara lo firma al 30' Mboup, che sfrutta un rocambolesco rimpallo a favore. In chiusura di gara arriva anche il terzo gol del Guspini, con una pregevole punizione di Caboni, che mette la palla all’incrocio dei pali alla destra di Falconetti calciando dai sedici metri.

