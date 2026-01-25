VaiOnline
Al Porcu.
26 gennaio 2026 alle 00:07

guspini: tre punti e primo posto 

Selargius 2

Guspini 3

Selargius (4-3-3) : Fantini, Bandinu (43’ st Ganzerli), Paolucci, Lepore, Berti, Salis, Serrau, Mura (25’ st Partis), Reginato, Campus (38’ st Mele), Pisano. In panchina Murru, Orrù, Carcangiu, Zucca, Cellini, Ragucci. Allenatore Cocco.

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Chessa, Medda, Manca, Mura, Mboup (34’ st Tamburini), Riep (34’ st Dessi’), Fadda, Marci (21’ st Caboni), Zedda, Cordoba. In panchina P. Saba Pedoni, M. Saba, Porcu, Marconi, Piga. Allenatore Lai (Dessì squalificato).

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : pt 33’ Riep, 35’ (r) Marci; st 7’ Marci, 11’ Serrau, 30’ Reginato.

Selargius. Vittoria di misura del Guspini sul campo di un Selargius combattivo e mai domo.

Ospiti in vantaggio al 33’ con Riep che supera in dribbling il portiere e insacca a porta vuota. Dopo due minuti arriva il raddoppio siglato da Marci su calcio di rigore.

Nella ripresa il Guspini trova la terza rete ancora con il capitano Marci, che con un colpo di testa firma la sua doppietta personale. Quando la partita sembra ormai chiusa, il Selargius tira fuori l’orgoglio e al 56’ accorcia le distanze con una splendida punizione da posizione defilata di Serrau che sorprende Fortuna. I padroni di casa spingono in avanti e al 75’ trovano il gol del definitivo 2 a 3 sugli sviluppi di un corner con Reginato.

