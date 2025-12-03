Guspini, successo e primato in una sera 

Guspini 2

Tharros 0

Guspini (4-3-3): Fortuna, Sanna (33’st Marcon), Medda, Chessa, Zedda, Fadda (33’st Manca), Mura (44’st Dessì), Cordoba, Mboup, Marci, Caboni (11’st Tamburini). In panchina P. Saba, Porcu, Serra, Pedoni. Allenatore Dessì.

Tharros (4-4-2): Grotta, Orrù, Pisu, Vacca, C. Piras, Mascia, Pitzalis (11’st Calaresu), Mameli, Dessì (11’st Ena, 31’st Palmas), Lonis, Gianoli. In panchina Serrenti, Spiga, Caria, Erdas, D. Piras. Allenatore Frongia.

Arbitro: Dascola di Cagliari.

Reti: 1 6’pt Chessa, 44’st Marcon.

Note: ammoniti Cordoba, Medda, Fadda, Mura, Mascia, Vacca.

Indisponibile il Comunale di Guspini, si gioca sul sintetico di Furtei dove il Guspini supera con personalità una Tharros giovane e ostica, si prende i tre punti e, seppur in condominio con il Castiadas, riconquista la vetta della classifica. Dessì vuole i tre punti e schiera una formazione a trazione anteriore con Luca Caboni, oggi al debutto, a far compagnia a Mura, Mboup e Marci che non pochi problemi hanno creato alla giovane retroguardia oristanese. Il Guspini sblocca il risultato al quarto d’ora quando Chessa con il solito intuito cerca e trova gloria in area avversaria con una rasoiata che non lascia scampo a Grotta. Piovono le occasioni: prima quella di Gianoli per gli ospiti poi in rapida successione quelle di Mura, due volte, e Medda. Il gol sicurezza arriva nella ripresa nelle battute finali con Marcon bravo a finalizzare un rapido contropiede.

RIPRODUZIONE RISERVATA