Guspini, situazione allarmante Nuoro e Ogliastra: guardia alta 

La distribuzione del virus nell'Isola appare diversa. Fra zone più critiche e altre in contenimento. E da Tertenia, in Ogliastra, arriva l’allarme. «I focolai registrati in paese sono tanti», dice Angelo Murgia, 25 anni, assessore comunale all’agricoltura e allevatore. Toni allarmanti anche nel sud Sardegna da Guspini a Sant’Andrea Frius.

Nuorese

«Nella provincia di Nuoro ci sono 39 focolai - spiega Gian Mario Zidda, capo del servizio sanità animale dell’Asl 3 - suddivisi fra 36 confermati e 3 sospetti. Parliamo di 39 aziende dislocate nei comuni di Dorgali, Galtellì, Lodè, Lula, Nuoro, Oliena. E poi Orgosolo, Orune, Ottana, Siniscola. Su un totale di 11.000 capi ovini, solamente 74 sono morti e 400 presentano i sintomi della malattia. Che si sta manifestando perlopiù sulle nuove leve, quelle non vaccinate. Siamo in costante contatto con l’Istituto zooprofilattico a Sassari e i nostri laboratori stanno vagliando periodicamente le analisi. I casi finora riscontrati parlano chiaro. «Sono riconducibili al genotipo 4, da anni presente nella nostra regione. E per cui si è provveduto alla vaccinazione. Il morbo resiste nelle zone più calde e nelle piane, dove il vettore trova un veloce mezzo di propagazione».

Ogliastra

Stabile la situazione in Ogliastra, come chiarisce il collega Dino Garau, alla guida dell’analogo dipartimento a Lanusei: «Rispetto all’ondata del 2020-21 il quadro attuale è fortunatamente diverso. Su 3475 pecore analizzate, 287 hanno mostrato sintomi e 23 sono morte. Parliamo di 10 focolai fra Tortolì, Ilbono, Barisardo, Tertenia e Jerzu». Garau precisa che la situazione è sotto controllo. Tre anni fa su 21.474 capi, gli infetti erano ben 2132, 367 quelli morti. «Allora fu una vera emergenza». Anche l’allevatore di Barisardo, Adamo Murgia conferma: «Nella mia azienda, su 270 capi 4 hanno contratto la Tongue, con sintomi febbrili e altri sintomi. Fortunatamente sono scampati alla morte e ora tutto sembra andare meglio. Abbiamo provveduto alla vaccinazione».

Cautamente ottimisti anche gli amministratori locali. «Nel nostro paese - spiega Marco Denti, allevatore nonché assessore all’agricoltura a Ottana - contiamo due focolai. Auspichiamo che, anche dopo gli sforzi fatti con la vaccinazione, il morbo non si propaghi sulla piana. Veniamo da mesi duri con la questione cavallette, un dramma di questo tipo per noi sarebbe un'ulteriore mazzata».

Il fronte meridionale

Il contagio resta elevato con interi ovili decimati e il futuro che si fa sempre più incerto. «Ho perso una cinquantina di capi - spiega Salvatore Tidu -. Un vero incubo, non bastavano tutte le difficoltà che viviamo, ora ci troviamo ad affrontare pure questa. Non vediamo una via d’uscita. Nessuno ci aiuta e guida verso una soluzione». Gli fa eco il collega Gianfranco Carta: «Ho perso 20 pecore in poche ore e tante altre stanno per morire. Gli agnelli nascono malati. Dal 2000 va sempre peggio. Siamo punto e capo, fra eterni vaccini, indennizzi col contagocce e danni. Sto pensando di buttare tutto e vendere. Quando spendi 50 mila euro di mangime per vedere questa situazione, non puoi fare altrimenti». A emergere anche i contagi fra i caprini, con alcuni ovili colpiti fra Sant'Andrea Frius e altre zone del Campidano.

