Guspini, semifinali vicine 

terralba 1

Guspini 3

Terralba F. Bellu (4-2-3-1): A. Orrù, Onnis (15’ st L. Orrù), Cammarota, Erbì, Uliana (11’ st Melis), Pitzalis (11’ st Ciarniello), Atzei (6’ st Quiceno), Frongia (37’ st Foddis), Ramos, Porru, Lasi. In panchina Cabasino, Soddu, Enna. Allenatore Firinu.

Guspini (4-4-2) : Saba (33’ st Fortuna), Scanu, Pinna (1’ st Fadda), Chessa, Uccheddu, Pusceddu, Garau (1’ st M. Medda), Piro (1’ st Agostinelli), Carta (1’ st Figos), Cardia, G. Medda. In panchina Marci, Zucca. Allenatore Dessì.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 37’ pt (r) Cardia, 42’ pt Atzei, 31’ st Chessa, 42’ st Figos.

Note : espulso al 33’ st (doppia ammonizione) Porru del Terralba F. Bellu. Ammoniti Frongia e Piro.

Terralba. Colpo esterno del Guspini nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Terralba F. Bellu. La formazione allenata da Cristian Dessì espugna il “Remigio Corda” 1-3 e mette un’ipoteca per il passaggio del turno in vista della gara di ritorno (in programma mercoledì a Guspini).

La gara

Partita gradevole, con entrambe le squadre che cercano la via della rete nei 90’. La cronaca vede in avvio un’occasione per parte: Al 2’ è Atzei pericoloso per i padroni di casa, al 13’ risponde per gli ospiti Gabriele Medda. In tutt’e due le occasioni i portieri sono attenti e mettono in corner. Al 35’ ci prova Lasi con una punizione mancina dai 30 metri, Saba si salva con l’aiuto della traversa. Al 37’ passa in vantaggio il Guspini su rigore concesso per un contatto in area terralbese tra Carta e Onnis e realizzato da Cardia. Passano 3’ e il Terralba pareggia con un tiro-cross di Atzei dalla destra che sorprende Saba e si infila sotto l’incrocio dei pali.

Ripresa

La ripresa si apre con due occasioni nitide al 13’ per Quicero, che non riesce a trovare il fondo della rete da pochi passi, e al 27’ per Agostinelli, che impatta al volo un cross da sinistra ma coglie in pieno la traversa.

È il preludio al nuovo vantaggio ospite: al 31’ Chessa riceve palla al limite dell’area, batte forte di sinistro e trafigge Orrù. Al 42’ arriva la terza rete con Figos di testa sugli sviluppi di un preciso corner battuto da Fadda.

