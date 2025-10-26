Guspini saldo in vetta 

Guspini 2

Calcio Pirri 1

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Medda, Sanna, Chessa, Zedda, Marcon (30’ st Riep, 38’ st Pusceddu), Mura, Cordoba (33’ st Dessì), Moup, Marci, Fadda. In panchina P. Saba, Porcu, Ruggeri, Manca, M. Saba, Piga. Allenatore Dessì.

Pirri (4-4-2): Serra, Atzori (44’ st Mattana), Cabiddu, Civile (1’ st Bellanza), F. Loi, Palmas, Nenna, Corda (1’ st Mar. Sanna), Porru (38’ st V. Loi), O. Loi (23’ st Saadi), Camara. In panchina Mass. Sanna, Pedditzi, Banchero, Pilo. Allenatore Meloni.

Arbitro : Mugoni di Nuoro.

Reti : pt 28’ Cordoba; st 4’ Porru, 36’ Chessa.

Note : espulso Camara; ammoniti Mboup, Zedda, Palmas, Nenna.

Guspini . Il Guspini dopo lo scivolone di sette giorni fa ritrova il sorriso e tre preziosissimi punti. Binomio perfetto maturato a seguito di una gara giocata dai biancorossi con grande determinazione che permette ai ragazzi di Dessì di mantenere con pieno merito la testa della classifica. Priva di Riep, utilizzato solo nel finale di gara ma costretto per guai muscolari dopo pochi minuti a un nuovo forfait, Dessì ritrova invece il brasiliano Marcon. Per il resto solito schieramento con Mura sul settore sinistro spina nel fianco dei cagliaritani e Chessa, ultimo baluardo, incontrista, uomo d’ordine e oggi pure goleador a guidare il reparto arretrato. Gli ospiti scesi in campo per non fare le barricate giocano almeno per i primi venti minuti a viso aperto e anche bene utilizzando l’arma di un micidiale forcing che riesce però solo in parte a limitare le iniziative di Marci e compagni. Al 21’ Fadda su punizione scodella un assist per Medda che manca la deviazione vincente. Prove generali del gol che arriva al 28’ con Cordoba che di rapina da pochi passi insacca una caparbia iniziativa di Mboup. Prima del riposo i padroni di casa vanno vicinissimi al raddoppio due volte con Marci.

Il sigillo

Nella ripresa al 4’ gara in equilibrio grazie a Porru bravo in contropiede a finalizzare con una grande conclusione. Il Guspini non si scompone, riprende a macinare gioco sfiorando ripetutamente il gol con Marci e un palo a portiere battuto. Al 36’ nuovo definitivo vantaggio con firma d’autore, quella di Chessa che in mischia scarica verso la porta una conclusione imprendibile per Serra.

