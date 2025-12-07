VaiOnline
Al Comunale.
08 dicembre 2025 alle 00:46

Guspini, prova di forza  

Una punizione di Fadda regala vittoria e primo posto solitario  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Guspini 2

Castiadas 1

Guspini (4-3-3): Fortuna, Sanna, Medda, Chessa (1’st Dessì), Zedda, Fadda, Cordoba, Mboup (44’pt Tamburini), Marci, Caboni (31’st Marcon). In panchina P. Saba, Manca, Pedoni, Porcu, Serra. Allenatore C. Dessì

Castiadas (4-4-2): Galasso, Ornano, Fredrich, Carboni, Grinbaum, G. Marci (22’st Bonfigli), N. Ridolfi, Cadoni (36’st Matta), Assis Da Silva (25’st Pilosu), S. Ridolfi (22’st A. Marci), Miranda (25’st Pulcrano). In panchina Sarritzu, Setzu, Altobelli, Antinori. Allenatore B. Antinori

Arbitro: Corrias di Nuoro

Reti: 4 6’pt Marci, st 11’Miranda, 49’ Fadda

Note: terreno di gioco leggermente allentato, spettatori 400 circa. Ammoniti Marci, Mura, Fadda, Marcon, Carboni, N. Ridolfi, S. Ridolfi, G. Marci, Fredrich. Angoli 5-3 per il Guspini. Recupero pt 4’, st 6 ’

Guspini. Il Guspini vince riuscendo a gelare nel finale al cardiopalma le aspettative del Castiadas con una straordinaria pennellata su punizione di Michele Fadda, che vale la vetta della classifica in solitaria. Il gol è da cineteca, infiamma il Comunale e rompe gli equilibri di una gara che il Guspini poteva forse chiudere prima. Nessuna pretattica nelle due panchine: Dessì, privo ancora dell’argentino Riep, schiera la formazione migliore anche se nella ripresa deve fare a meno prima di Mboup costretto alla resa, poi per infortunio muscolare di Chessa. Antinori risponde con Miranda e Ridolfi nel settore avanzato.

Il primo tempo

Nei primi venti minuti i varchi da una parte e dall’altra sono rigorosamente controllati. Il match un poco alla volta sale di tono e dopo i blandi tentativi su punizione di Mura e Fadda ilGuspini rompe gli equilibri grazie al gol al 46’ di capitan Marci, servito alla perfezione da Caboni, abilissimo nello sfruttare un errore della difesa ospite. Nella ripresa fuori Mboup e Chessa, Dessì è costretto a ridisegnare l’assetto tattico. Gli ospiti però si dimostrano subito più determinati a rimettere in equilibrio la gara già al 1’ con S. Ridolfi che da buona posizione calcia al lato. Sono le prove del gol che arriva all’11’ quando Miranda sugli sviluppi di un angolo si fa trovare pronto a battere Fortuna. Il terreno decisamente allentato non scoraggia i ventidue in campo decisi a portare a casa il risultato pieno.

Il finale

Le squadre si allungano il Guspini nel finale accenna a un forcing che da i suoi frutti al quarto dei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro. Siamo ai titoli di coda: la punizione è da posizione quasi impossibile, Fadda ci prova, la conclusione non lascia scampo a Galasso. Si festeggia in campo e sugli spalti, vittoria e nuovamente primato in solitaria. «Una vittoria strameritata – afferma Cristian Dessì - abbiamo fatto una grandissima gara e ora ci godiamo il primo posto». Una partita «difficile da giudicare – dice Bebo Antinori – non si può giocare con un simile terreno. È un non calcio. La gara è stata equilibrata ma gli episodi hanno dato ragione al Guspini».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Magico Cagliari, una vittoria esaltante

Superata la Roma con un gol di Gaetano nel finale, partita di cuore con la Domus in delirio 
l Nello sport
regione

Bartolazzi: «Senza di me la sanità resterà indietro»

L’assessore (in uscita): si lotta per le poltrone, Todde lascerà immutato un sistema arretrato 
Roberto Murgia
La storia

«Non sono guarito ma ho rimesso il camice per aiutare i pazienti»

Il medico di base di Senorbì a giugno fu investito da un camion 
Paolo Carta
Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista

«Sessuo-affettività, non concentriamoci su temi ideologici»

Lo specialista avverte: i genitori non si nascondano davanti ai tabù 
Nicola Scano
la fasi

«Emigrati, congresso da rifare»

Da 27 circoli un ricorso contro le elezioni di ottobre: «Gravi irregolarità» 
Cristina Cossu
La storia

A scuola di vela latina si impara a navigare tra le onde della vita

Bambini e ragazzi con fragilità sulla barca-maestra ad Alghero 
Caterina Fiori
Milano

Il mago delle evasioni fugge ancora

Azione da film: sega le sbarre e si cala con le lenzuola dal carcere di Opera 
L’incontro

Merz-Netanyahu, accordo a metà

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 
tensioni

Usa e Russia, un asse anti Europa

Il Cremlino: la visione di Washington è coerente con la nostra 