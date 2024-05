Guspini: lo junior Muredda per distacco 

Due gare diverse nel Trofeo Città di Guspini, che ha impegnato su strada le categorie giovanili del ciclismo sardo. Quella più lunga (77 km) per Juniores e Allievi, ha visto una grande selezione e il successo per distacco di Antonio Muredda, davanti a Federico Pileri e a Luca Biancu, che festeggia il primo posto tra gli Allievi; quella breve (32), per Esordienti, si è conclusa in volata con lo spunto vincente del “secondo anno” Nicolas Peironi sul “primo anno” Giuseppe Mezzano. Ha ben organizzato la U. C. Guspini.

Gli ordini d’arrivo

Juniores/Allievi : 1. Antonio Muredda (Ju, Mepak Team) km 77 in 2.24’24”, 2. Federico Pileri (Ju, Terranova Fancello) a 35”, 3. Luca Biancu (Al, id.) a 45”, 4. Nicola Olla (Ju, Uc Guspini) a 52”, 5. Sergio Melis (Ju, Monteponi) a 2’20”, 6. Edoardo Mocci (Al, Uc Guspini), 7. Andrea Balliana (Al, Arkitano), 8. Lorenzo Tuveri (Ju, Uc Guspini), 9. Thomas Frau (Al, id.), 10. Mattia Solferino (Ju, Dueppi).

Esordienti : 1. Nicolas Peironi (Es2, Terranova Fancello) km 32,7 in 58’22”, 2. Giuseppe Mezzano (Es2, Sc Pattada), 3. Federico Agus (Es2, Vc Sarroch), 4. Leonardo Onida (Es2, Fabio Aru Academy), 5. Ben Ismail Yasin (Es1, Terranova), 6. Antonio Atzei (Es2, Crazy Wheels), 7. Ettore Cabboi (Es1, Donori Bike), 8. William Orofino (Es1, Vc Sarroch), 9. Emanuele Farina (Es1, Terranova), 10. Riccardo Vinci (Es2, F. Aru Academy).

RIPRODUZIONE RISERVATA