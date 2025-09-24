VaiOnline
Al Teccodì.
25 settembre 2025 alle 00:31

Guspini, lezione allo Jerzu 

Per gli ospiti terzo successo e primo posto confermato 

Cannonau Jerzu 0

Guspini 3

Cannonau Jerzu (4-2-3-1) : Piroddi, A. Deiana, F. Carta (11’ st R. Serra), Ruggeri (46’ st Fe. Serra), Furcas (22’ st Vargiu); M. Serra, M. Carta; Lai, Erriu, Boi (38’ st Sirigu); Muceli. In panchina Casula, Bruno, Fa. Serra, Pilia. Allenatore Piccarreta.

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Sanna (40’ st Manca), Zedda, Fadda, Mura (43’ st M. Saba); Cordoba, Marci, Tamburini, Riep; Mboup (26’ st Dessì), Medda. In panchina P. Saba, Mantega, Garau, Serra, Piga, Marcon. Allenatore Dessì.

Arbitro : Picca di Cagliari.

Reti : pt 25’ Cordoba; st 1’ Marci, 45’ Cordoba.

Note : ammoniti A. Deiana. R. Serra, Lai, M. Carta, Sanna, Tamburini, Riep, Marci; recupero 1’ pt-4’ st; spettatori 150.

Jerzu. Il Guspini corre. Sbanca il Teccodì, stendendo 3-0 il Cannonau Jerzu, e si conferma regina del campionato condividendo la vetta col Castiadas. I padroni di casa resistono in partita finché possono e pagano lo scotto della categoria, soprattutto sotto il profilo dell’esperienza. Che in casa Guspini è tanta, mentre a Jerzu è ancora limitata per reggere confronti di questa portata e una frequenza ravvicinata di partite che in Prima categoria non è contemplata.

Primo tempo

Il Guspini di Cristian Dessì impone subito la sua supremazia. Territoriale e tecnica. Ma il Cannonau difende con ordine e contiene gli attacchi biancorossi. La gara si sblocca solo sugli sviluppi di una palla inattiva. Al 25’ Cordoba raccoglie la sfera proveniente dalla bandierina e con un diagonale di rara precisione supera Piroddi. La partita si apre, ma il canovaccio non cambia.

La ripresa

Per il Cannonau non c’è neanche il tempo di respirare dopo l’intervallo che gli ospiti segnano di nuovo. Gli uomini di Piccarreta si gettano in avanti nel tentativo di riequilibrare il risultato ma vengono puniti in contropiede. A sigillare l’azione in velocità è Marci, che segna il gol della tranquillità. I biancoverdi di casa provano a riaprire l’incontro ma sbattono sul muro difensivo dell’undici di Dessì. Al culmine dell’incontro ancora Cordoba si iscrive al tabellino dei marcatori concludendo un contropiede chirurgico che fulmina Piroddi per il 3-0 finale.

