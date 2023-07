«Guspini la località più calda d’Italia» 

Il caldo torrido imperversa nel Medio Campidano e fa registrare temperature da record. Lo ha certificato ieri una rete amatoriale di stazioni meteo, Linea meteo: su duemila e seicento stazioni meteo in tutta Italia a mezzogiorno Guspini è stata la località più calda d'Italia, con 39,6 gradi. A dirlo su Facebook è stato Andrea Soru, che gestisce la pagina Guspini Meteo. Lo stesso dice che l’intera settimana sarà over 40 gradi.

Nel pomeriggio, a Guspini si è registrato un picco di 41,3 gradi, rispettando le previsioni. Numerosi sono i commenti dei concittadini che sperano nel calo delle temperature e nel mentre si rifugiano nelle località balneari per trovare sollievo. «Fortunatamente, in paese non si sono generate situazioni di disagio dovute alla calura», comunicano dalla Protezione Civile Gentilis.

Le azioni da intraprendere sono sempre le stesse: bere tanto ed evitare di uscire di casa nelle ore di punta. Ma il caldo persiste nel territorio: «Stando a ciò che emerge dai modelli, da oggi a mercoledì ci saranno i giorni peggiori, per poi andare verso un calo più marcato delle temperature dal 26 luglio», indica Dario Secci, meteorologo di Sardegna Clima.

Tra le tante stazioni meteorologiche presenti nella zona, quella Arpas di Sanluri ha registrato 41,5 gradi, mentre il valore più alto è stato raggiunto a Segariu , con 42,5 gradi, mentre i 41,7 gradi di Barumini confermano la morsa del caldo sul territorio.

