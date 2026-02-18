Guspini in scioltezza 

Guspini 4

Cannonau Jerzu 1

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Piga, Tamburini, Chessa, Zedda, Fadda, Mura (38’ st Marcon), Cordoba (43’ st M. Saba), Mboup, Marci (24’ st Montesuelli), Medda (34’ st Porcu). In panchina P. Saba, Manca, Pedoni, Locci. Allenatore Dessì.

Cannonau Jerzu (4-4-2) : Ganadu, Lai, Vargiu, F. Carta (10’st F. Serra), Santoro, Carocci, M. Carta (19’ st Erriu), Sirigu, Nocito (37’ st Spano), Guimaraes, R. Serra (18’ st Festa). In panchina Usai, Pischedda, Deiana, Furcas. Allenatore Muceli.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : pt 6’ e 26’ Cordoba, 45’ Guimaraes; st 23’ (r) Marci, 43’ Fadda.

Note : si gioca sul sintetico del Santa Lucia di San Gavino; espulso Caroccia, ammoniti Fadda e F. Carta.

San Gavino. Il Guspini dopo la mezza battuta d’arresto con l’Arborea riprende a vincere con sicurezza e personalità. Lo fa contro uno Jerzu assetatissimo di punti ma costretto ben presto ad capitolare di fronte a una capolista che, soprattutto nei primi 45’, ha messo in mostra una buona condizione fisica e trame di gioco piacevoli, spesso esaltate dallo straordinario stato di forma di Mura e Cordoba autentiche spine nel fianco della difesa ospite.

Il match

Il Guspini pigia subito sull’acceleratore facendosi vedere con grande pericolosità dalle parti di Ganadu già al 3’ quando Chessa, su punizione di Fadda, manca per un soffio il bersaglio. Sono le prove generali del gol che arriva tre minuti più tardi grazie a un bolide che Cordoba da fuori area telecomanda all’incrocio. La replica ogliastrina si materializza con Sirigu al 12’ quando, da buona posizione, manda sull’esterno. Il tentativo isolato non scompone i padroni di casa, che continuano a creare grandi occasioni con rapide triangolazioni o con gli affondi chirurgici di Mura sulla fascia sinistra. Al 26’ Cordoba concede il bis, stavolta con una perla su punizione dal limite. Il Guspini crea ancora molto ma sono gli ospiti che al 45’ accorciano con Guimaraes.

Nella ripresa il match non perde i suoi connotati: al 23’ Marci su rigore fa 3-1 e al 44’ la capolista chiude definitivamente i conti con un gol di Fadda dal limite.

