Guspini, in ottocento scrivono a Doria 

A Guspini, il neonato comitato spontaneo “Uniti per difendere il diritto alla sanità” ha inviato una lettera all’assessore Carlo Doria segnalando i tanti disagi provocati dalla carenza di medici e avanzando proposte per contrastare l’emergenza. La missiva è stata firmata da ottocento cittadini. Non semplici firme, ma storie di persone con situazioni delicate e fragili.

Da queste parti la situazione è recentemente diventata critica per il contemporaneo pensionamento di alcuni camici bianchi. Per questo è nato il comitato composto da Gina Calì, Rita Pala, Giusy Sanna, Bonaria Aresti, Barbara Malacri, Moira Sanna e Simona Cogoni, prima firmataria della lettera e consigliera comunale di minoranza. «Apertura illimitata dei corsi di laurea in medicina e professioni sanitarie e implementazione di figure di supporto per gestire pratiche burocratiche e soprattutto infermieri che consentirebbero ai medici di concentrarsi sulla cura dei pazienti. Queste le soluzioni che vorremmo venissero analizzate a livello regionale e nazionale», dice Cogoni.

Persone che seguono cure sperimentali per la sclerosi multipla, gravi patologie come tumori, diabete e malattie cardiache: sono solo alcune delle storie. «Anche gli anziani necessitano di visite a domicilio regolari, ma senza medici di base è complicato», spiega Malacri. «La situazione ha delle conseguenze frustranti anche sul piano umano e psicologico – aggiunge Cogoni –. I pazienti sono obbligati a interagire con diversi medici e questo genera una mancanza di continuità e fiducia nella relazione medico-paziente».

Di recente è arrivato un nuovo dottore, ma i cittadini scoperti sono ancora tanti. «A fine mese spegneremo la prima candelina di compleanno senza medico. Sono nefrectomizzato da 36 anni, con ipertensione arteriosa e diabete. Un medico che conosca la storia clinica di noi pazienti è necessario», conclude Rinaldo Angius, uno dei pazienti senza assistenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA