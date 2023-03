Guspini formato corsaro 

Verde Isola 0

Guspini 2

Verde Isola (4-1-2-3) : A. Aste, Cimmino (20’ st Luxoro), Damele, Armeni (30’ st G. Aste), Cordero, Giovagnoli, Pinna, Cosa (25’ st Strina), Congiu (25’ st Madeddu), Feola, Boi. In panchina Murgia, Uccheddu, Grosso, Gemmi, Rivano. Allenatore Comparetti.

Guspini (4-3-1-2) : Fortuna, M. Piras, Angiargia, Porru, Cordoba (30’ pt Cordeddu), Frau, Saias, Riep, Caferru, Anedda, Fadda. In panchina Melis, Demontis, Pinna, Olla, Zucca. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : nel primo tempo 22’ Anedda, 44’ Cordeddu.

Note : ammoniti Boi e Frau. Recupero 1’pt – 5’st.

Carloforte. Il Guspini tira un brutto scherzo alla Verde Isola priva di tanti titolari e va a vincere 2-0 nell’isola di San Pietro. E sul risultato, ci sarebbero ben poche obiezioni.

La cronaca

Primo tempo in larga misura sotto controllo degli ospiti che passano al 21’ con Anedda che dribbla Pinna e insacca da distanza molto ravvicinata ma dopo che difensore scivola poco prima di rinviare. Non è furente come ci si dovrebbe attendere la reazione della Verde Isola, però nel finale è Momo Cosa che sfiora il palo: resta l’unica palla gol nel primo tempo. Al 44’ i biancorossi passano ancora con Cordeddu che arriva per primo, per la deviazione vincente, su un cross. La rete dello 0-2 taglia il fiato ai padroni di casa .

La ripresa

La Verde Isola preme, con un gol potrebbe riaprire la partita ma gli ospiti vanno vicino alla terza marcatura prima con Anedda che al 25’ sfiora l’incrocio dal limite poi con Porru al 30’ che salta due difensori e colpisce il palo. I tabarchini cercano di non arrendersi ma il Guspini è molto accorto e concede spazi limitatissimi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata