Guspini e Pabillonis, il parco eolico dopo vent’anni di attività lascia buchi nei bilanci comunali 

Era dipinto con un affare per tutti, proprietari terrieri e Comuni. A distanza di vent’anni i fatti hanno smentito le attese. Le compensazioni economiche promesse in cambio dello sfruttamento del vento sardo? Al ribasso. E oggi tra Friel, proprietaria del parco eolico costruito nel 2004, e i comuni di Gonnosfanadiga (11 pale), Guspini (12), San Gavino Monreale (3) e Pabillonis (9), fanno notizia i soldi che vengono a mancare, di fatto, nei bilanci municipali.

I numeri

In origine Friel corrispondeva annualmente ai comuni una compensazione di 5mila euro per ogni aerogeneratore più il 1,5% dei ricavi lordi derivanti dalla produzione di energia. «Circa 90mila euro in tutto a Pabillonis», dice il sindaco Riccardo Sanna. Soldi che risultavano molto utili ai bilanci comunali. Ma questo fino al 2015. «Per una legge del 2010 i comuni non potevano più avere un incentivo commisurato alla produzione e Friel propose una misura compensativa una tantum di circa 80-100 mila euro», spiega Sanna. «Abbiamo proposto una soluzione che permettesse di mantenere un contribuito annuale, con uno studio sull’impatto paesaggistico e l’inclusione di una polizza fideiussoria a carico di Friel per la bonifica delle aree. Fino a quest’anno ci hanno corrisposto un canone fisso di 78.300 mila euro», aggiunge Sanna. Dal 2024 non si conosce l’entità dei contributi. «Sono pari al 1,751% rispetto al loro fatturato annuo fino al termine dell’esercizio dell’impianto», continua Sanna.

Il taglio

Andrea Floris, sindaco di Gonnosfanadiga, conferma che «Friel ha abbassato unilateralmente i canoni. Di sicuro, per ciò che ci riguarda, avremo un buco di bilancio di quasi 100 mila euro, gravissimo per un Comune che già viaggia con bilanci risicati anche a causa dell'elevata evasione di chi non paga tributi e servizi Tari».

Francesco Marras, ex sindaco di Guspini e componente del comitato “No Megacentrale”, usa toni duri temendo un futuro simile: «Le multinazionali non solo devastano la Sardegna, ma spesso prendono in giro i sardi. Molti comuni, e agricoltori vengono attratti con proposte allettanti ma poi iniziano le brutte sorprese. A fianco di queste società lavorano i migliori studi legali, che spesso mettono in campo cavilli e clausole ingannevoli. Il sogno dopo un po' svanisce, trasformandosi in un incubo che rovina la vita. Gli amministratori e gli agricoltori devono stare alla larga dai facili guadagni, spesso maschera di colossali fregature».

Il parco

Il timore è che le nuove compensazioni (esclusivamente interventi ambientali come per il nuovo parco di Villacidro), saranno in futuro ricalibrate al ribasso. Tarcisio Agus, sindaco di Guspini durante la costruzione del parco, fa notare che «già 20 anni fa avevamo posto un limite alle richieste, definendo l’area nella quale era possibile insediare impianti, bloccando il primo parco agrivoltaico fuori dall’area individuata. Oggi la Regione sta facendo quanto noi avevamo già capito 20 anni fa».

A chilometri di distanza, situazioni simili in un parco Friel a Nulvi. Mirko Piras del comitato di zona dice che «ora la ditta versa 50 mila euro all’anno e non 200mila come pattuito in origine».

