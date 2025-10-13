VaiOnline
14 ottobre 2025

Guspini e Alghero dominano nei due gironi 

Nessuna sorpresa nella sesta giornata di Promozione, anzi: nei due gironi si confermano i valori espressi sinora, con le due battistrada Guspini (gruppo A) e Alghero (gruppo B) capaci sinora di vincere tutte le gare e tenere a distanza un gruppo agguerrito di concorrenti, formato dai club che già alla vigilia si riteneva avrebbero lottato per le posizioni di vertice.

Così a sud non stupiscono i successi casalinghi di Castiadas e Terralba contro Baunese e Atletico Cagliari e quello del Selargius in trasferta con la Freccia Parte Montis (fanalino di coda), che consentono alle prime due di restare a -4 dalla capolista e alla squadra di Mogoro di salire a quota 12; e a nord, tolta la leader, nella altre cinque posizioni di testa si trovano esattamente i club che si pensava avrebbero combattuto per la vetta sino al termine del campionato, cioè Bosa (secondo con 15 punti), Usinese (terza a 14), Coghinas, Bonorva e Arzachena (quarte a 13). Restano intatte, essendo solo a un sesto del cammino, le possibilità di recuperare per la gloriosa Tharros nel girone A, dove al momento tra le sorprese positive ci sono le matricole Cannonau Jerzu e Vecchio Borgo. Nel girone Battenzione a Macomerese e Luogosanto.

