coppa italia Promozione.
31 agosto 2025 alle 01:01

Guspini di misura con la Villacidrese 

Guspini 3

Villacidrese 2

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Sanna (5’ st Dessì), Chessa, Medda, Zedda, Marcon (5’ st Manca), Fadda (31’ st Tamburini), Cordoba, Mura, Marci (31’ st Mboup), Riep (42’ st Pusceddu). In panchina P. Saba, Ruggeri, Porcu, M. Saba, Mantega. Allenatore Dessì.

Villacidrese (4-3-3) : Doneddu, Laconi, Bellu (24’ st Atzeni), Saias, Manca (33’ st Figus), Paulis, Cirronis, Atzei, Muscas, Auriemma (16’ st Agostinelli), Cappai (16’ st Mereu). In panchina Puliga, Cadeddu, Lussu, Pinna, Pittau. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Reti : pt 36’ Marci (r), 43’ Cappai; st 11’ Riep, 27’ Medda, 38’ Agostinelli.

Note : ammoniti Dessì, Manca, Paulis, Atzei, Muscas, Atzeni.

Guspini. Lavori ancora visibilmente in corso, com’è giusto che sia a questo punto della stagione, ma anche numerose buone giocate caratterizzano la gara di andata dei sedicesimi di Coppa Italia tra Guspini e la Villacidrese.

Alla fine il risultato sorride ai padroni anche se entrambi i tecnici possono essere soddisfatti di quanto fatto vedere dalle proprie squadre, seppur a tratti ancora in stato embrionale. Il Guspini, aggressivo fin dai primi minuti, sblocca il match intorno alla mezzora grazie a un penalty trasformato da capitan Marci. Immediata la reazione ospite che sette minuti più tardi con Cappai riporta la gara in equilibrio. Nella ripresa ancora tre gol: due del Guspini, che si porta sul doppio vantaggio con Riep e Medda, e quello finale dell’ex Agostinelli, che fissa sul 3-2 il risultato finale.

