Guspini come una ruspa, stordita l’Asseminese  

Guspini 5

Asseminese 0

Guspini (4-3-3): Fortuna, M. Piras, Angiargia, Saias (39’ st M. Scanu), Caferri (25’ Zucca), Fadda, Riep, Cordoba (15’ st Cannella), Anedda (33’ st E. Scanu), Frau, Porru (20’ st Fanni). In panchina Melis, Olla, Pinna, Angheleddu. Allenatore Angheleddu (allenatore-giocatore).

Asseminese (4-4-2): Pilotto, Zanda, Ferraraccio (29’ st F. Piras), Leandri, Cirina, Lepore (7’ st Cancedda), Usai (29’ st E. Piras), Pani, Sainas, A. Scalas, Sechi. In panchina R. Scalas, Schinardi, Podda. Allenatore Idda.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : 2’ pt Cordoba, 14’ pt e 13’ st Porru, 22’ pt Anedda, 43’pt Frau.

Note : Ammoniti Pani e Scalas.

Guspini. Al Guspini bastano una ventina di minuti per chiudere con un punteggio quasi da set tennistico la pratica Asseminese. Nel tabellino dei marcatori Cordoba, due volte Porru, Anedda e Frau. L’Asseminese ce la mette tutta ma il Guspini, straripante dalle geometrie rapide e pulite, spesso semplici ma efficaci, proprio non ha voluto sentire ragioni. Soddisfatto a fine gara, nella doppia veste di allenatore-giocatore, Angheleddu, che è riuscito a forgiare in pochissimo tempo - ma c’è ancora tantissimo da lavorare, dice - un Guspini a sua immagine e somiglianza. Un po’ meno Idda, rabbuiato per un passivo così pesante.

