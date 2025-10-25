Guspini col Pirri per ripartire, Alghero a Perfugas 

In scena oggi l’ottava giornata del campionato di Promozione, con fischio d’inizio alle 15 su tutti i campi. La capolista Guspini ospita l’ostico Calcio Pirri. La squadra di Cristian Dessì punta a riscattare subito la sconfitta di Arborea mentre i rossoblù di Davide Meloni, ancora imbattuti, vogliono proseguire la serie utile di sette risultati (due vittorie e cinque pareggi).

All’Annunziata di Castiadas arriva la Tharros. Gli uomini di Bebo Antinori attraversano un buon momento e cercano di tenere il passo della capolista così come il Terralba che, appaiato al secondo posto con i biancoverdi, ospita il Vecchio Borgo Sant’Elia.

Il Selargius gioca nuovamente in casa, al Virgilio Porcu, contro l’Arborea. I granata vogliono riscattare la sconfitta a tavolino con lo Jerzu. Gli ogliastrini ricevono l’altra matricola, il Samugheo. «Partita difficile», commenta il tecnico dello Jerzu, Andrea Piccarreta: «Affrontiamo un avversario ostico, ben adattato alla categoria. Siamo soddisfatti del percorso, anche se in alcune occasioni abbiamo pagato l’inesperienza e gli infortuni ci hanno condizionati».

Il Cus Cagliari di Marco Lantieri, che attende la Baunese, va a caccia del primo successo casalingo. L’Atletico Cagliari fa visita all’Ovodda, mentre la Villacidrese affronta una trasferta impegnativa contro l’Uta. A Mogoro si gioca Freccia Parte Montis-Tonara.

Nel girone B la dominatrice Alghero è di scena a Perfugas e va alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva. L’Arzachena gioca a Sassari contro il Campanedda, mentre a Usini si sfidano le terze della classe Usinese e Bosa. Trasferta a Castelsardo per il Bonorva. L’Atletico Bono di Giuseppe Meloni cerca la prima vittoria interna con il Tuttavista. Spicca anche Luogosanto-Coghinas. Il Ghilarza ospita la Macomerese. Chiudono Li Punti-Thiesi e Stintino-Ozierese.

