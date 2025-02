Guspini, che beffa Serra al 98’ salva il cus 

Cus Cagliari 3

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillitu; N. Asunis, Prefumo, Fiori, Piroddi; D. Asunis, Baldussi (26’ st Puddu), Carboni; Siddu (18’ st Mudu), Perra (33’ st Zucca), Serra. In panchina Pilia, Melis, Bisoffi, Loddo, Balloi, Salaris. Allenatore Lantieri.

Guspini (4-3-3) : Fortuna; Montesuelli (8’ st Piro), Uccheddu, Chessa, G. Medda (33’ st Pinna (46’ st Ambu); Cardia, Pusceddu (8’ st Ruggeri), M. Medda; Marci (40’ st Pugliese), Mboup, Agostinelli. In panchina Saba, Figos, Pinna, Ambu, Mantega. Allenatore Dessì.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : nel primo tempo 8’ Piroddi, 15’ Serra, 28’ Montesuelli; nel secondo tempo 20’ Uccheddu, 39’ Mboup (r), 53’ Serra.

Note : e spulsi Piroddi (Cus Cagliari) e Mboup (Guspini); ammoniti Pusceddu, Prefumo, Montesuelli, M. Medda, Agostinelli, Chessa, Serra; recupero 4’ pt - 9’ st.

Al Polese tanti gol e spettacolo tra Cus Cagliari e Guspini. Partono meglio i padroni di casa che all’8’ passano in vantaggio: Siddu crossa dalla destra per Piroddi che trafigge di destro Fortuna dal limite dell’area. Al 15’ Serra viene servito in area da Siddu e insacca col piattone regalando il raddoppio al Cus. Gli ospiti non ci stanno e al 28’ accorciano grazie a Montesuelli che è abile ad insaccare di destro su una respinta della difesa. Nel finale di frazione i padroni di casa restano in dieci per un rosso rifilato a Piroddi.

In avvio di secondo tempo la squadra di Dessì spinge in avanti e al 20’ raggiunge il pari: Michele Medda serve Uccheddu che insacca di testa dal centro dell’area. Al 39’ l’arbitro assegna un penalty agli ospiti trasformato da Mboup. Il finale è teso e si ripristina la parità numerica per l’espulsione dello stesso numero nove del Guspini. Al 53’ pareggia i conti Serra che prima sbaglia un rigore e poi mette in rete dopo la respinta del portiere.

